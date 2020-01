Los Comuns acusan de "sectarismo" a la ANC por querer excluirlos de la mesa previa a la negociación entre gobiernos

La líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha mostrado este martes su preocupación por que sectores independentistas hayan pedido que se les excluya de la mesa entre partidos y entidades catalanas previa a la negociación entre el Gobierno y la Generalitat, que aún no ha sido convocada y, por el momento, no es más que una propuesta del president Quim Torra y Junts per Catalunya.

En concreto Albiach ha cargado contra la ANC, entidad que puso como condición para participar que solo se convocara a los independentistas, dejando fuera a los 'comuns', por considerar que el Govern debía defender exclusivamente una posición independentista en la negociación con el Gobierno central.

"Nosotors somos una fuerza catalana y catalanista que defendemos al conjunto de la ciudadania de Catalunya", ha indicado la líder de los 'comuns'. Albiach además ha considerado que lo preocupante no es que la ANC haga un planteamiento excluyente, sino que JxCat lo acepte. "No es momento de exclusiones contra nadie y de hecho nosotros siempre hemos considerado que las entidades deben participar en los espacios de diálogo", ha remachado Albiach.

La polémica sobre la mesa paralela a la negociación entre gobiernos saltó de la manó de Carles Puigdemont el mismo día en el que ERC y el PSOE aprobaron su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que incluía un compromiso de ambas partes con este formato de diálogo bilateral. El expresident manifestó entonces que la posición que defendiera la Generalitat en ese foro debía ser consensuada en una mesa previa entre partidos y entidades que dan apoyo al Govern.

Aquella idea fue tomada por Torra, quien condicionó el inicio de las negociaciones con Sánchez a que se formara esta mesa previa. Pero la composición del espacio ha generado posiciones encontradas entre los eventuales participantes. La ANC puso como requisito que se invitara únicamente a los independentistas, mientras que otras formaciones entienden que el lugar donde debe consensuarse la posición del Govern debe ser el llamado "espacio del diálogo" que ya se ha reunido dos veces y que este viernes volverá a hacerlo a convocatoria de Torra.

De esta opinión son los propios 'comuns', que este martes han pedido no solapar estos espacios de encuentro y dotar de contenido a los existentes. "Ya hay una mesa de diálogo en Catalunya, no es momento de duplicarla", ha asegurado Albiach, que sin embargo ha reclamado formalizar una agenda y un orden del día para la reunión del viernes. Una petición a la que el PSC también se ha sumado en anteriores ocasiones, por opinar que el actual formato es poco útil.