ERC se desmarca de JxCat y tiende la mano a Sánchez: "Estamos condenados a entendernos"

Cambio de forma y fondo en el discurso de ERC en el Congreso. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha dejado en segundo plano la apuesta independentista para situar a su partido como “imprescindible para la gobernabilidad” de España, y ha exhortado al PSOE y a Unidas Podemos para que cierren un pacto para la investidura. Una vez Pedro Sánchez y Pablo Iglesias logren un acuerdo, Rufián ha insistido en que ERC facilitará no solo la investidura sino el resto de la legislatura. Los tres partidos, ha recordado, suman mayoría absoluta.

"Estamos condenados a entendernos", ha dicho Rufián al candidato socialista. Por su lado, Pedro Sánchez, ha dado por descontado que ERC no obstaculizará la investidura y así se lo ha agradecido a Rufián, de quien también ha destacado "el cambio de formas".

A diferencia de la pasada legislatura, en la que el juicio en el Supremo marcó todas las posiciones de los independentistas, Rufián, en su discurso inicial, ha mencionado tan solo una vez a Oriol Junqueras y a los "presos políticos", y ha abogado por una mesa de negociación con todos los partidos –incluido PP y Ciudadanos–, sin exigir un referéndum.

La posición de ERC contrasta con la negativa de Junts per Catalunya a investir a Sánchez. El partido de Puigdemont ha anunciado que votará en contra de Sánchez por su falta de propuestas sobre Catalunya. Rufián ha lanzado un dardo a JxCat, que comparte Govern de la Generalitat con ERC. “El ‘no’ a todo y el bloqueo de España es naíf e irresponsable, y nosotros no lo vamos a hacer nunca”, ha sentenciado Rufián.

"A mí no me roba España, me roba Rato, Barcenas Millet, Pujol, y me da igual de dónde sean”, ha proclamado Rufián, que ha pedido a los grupos de izquierdas en numerosos tramos "atornillarse en la mesa de negociación" para "hablar, hablar y volver a hablar". "Si con estas mayorías no somos capaces de dar respuesta los a retos políticos, merecemos que los hijos de Aznar y don Pelayo nos pasen por encima", ha apostillado.

El intercambio dialéctico entre Sánchez y Rufián ha sido intenso, pero sin llegar a la tensión de este lunes del candidato socialista con Pablo Iglesias o Albert Rivera. El candidato socialista ha puesto tres premisas para el diálogo: acabar con la vía unilateral, manifestaciones como ‘lo volveremos a hacer’”, en referencia a la proclama de Jordi Cuixart al final del juicio del procés en favor de la desobediencia civil, y "ser conscientes de que en Catalunya el problema es de convivencia, no de independencia".

Rufián ha replicado a Sánchez que su partido no es “unilateral”, y ha reiterado su apuesta por una mesa de negociación con todos los partidos. “Unilateral es darle de hostias a la gente”, ha añadido Rufián, que, citando a Oriol Junqueras en el juicio, sostiene que la vía por la que apuesta ERC es la “multilateral”.