ERC defiende la investidura de Jordi Sànchez para evitar repetir elecciones

Esquerra ha defendido este lunes como propia la propuesta de investidura de Jordi Sànchez, el candidato elegido por Carles Puigdemont para sustituirle tras su renuncia a la reelección. Según ha explicado el portavoz Sergi Sabrià, el nombre de Sànchez será el que los republicanos propongan como candidato al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la ronda de contactos que está llevando a cabo este lunes.

Según ha explicado Sabrià, Sànchez no era la primera opción de su partido, pese a que lo aceptan como propio con el objetivo de evitar la repetición electoral, que a su entender sería un escenario "nada deseable". "ERC tiene sus propias preferencias, pero hoy pasan en un segundo plano", ha indicado el portavoz, que ha añadido que no será por su formación que no haya acuerdo. "Desperdiciar la mayoría del 21D" sería "una irresponsabilidad", ha remachado.

Como ya hicieran durante la última semana, en ERC han vuelto a repetir este lunes que el acuerdo está "muy cerca". Un acuerdo que sin embargo ha quedado tocado después de que la CUP anunciara este fin de semana que solo darán cuatro abstenciones a la investidura de Sànchez, por lo que el candidato no podría ser elegido con los votos favorables solo de JxCat y ERC, que suman 64, contra los 65 de C's, PSC, Comuns y PP.

Ante esto, la propuesta de los anticapitalistas pasa por que los diputados en Bélgica Carles Puigdemont y Toni Comín puedan delegar su voto. A su entender este sería un "pequeño acto de desobediencia" que probaría la voluntad de desobedecer durante la legislatura para "implementar la República". Desde ERC, sin embargo, Sabrià ha asegurado que el pacto por el que apuestan debe incluir a JxCat y también la CUP, por lo que han conminado a sus socios a seguir negociando.

Por la defensa de este pacto a tres, Sabrià ha asegurado que su partido no se plantea reclamar a Comín que entregue su acta de diputado para poder obtener mayoría sin la CUP, ni tampoco intentar que el diputado en Bruselas vote a distancia. "No es un escenario que esté sobre la mesa", ha asegurado el portavoz, rechazando además las acusaciones de "autonomismo" lanzadas desde la CUP al programa de gobierno que negocian.