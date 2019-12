ERC ve posible una investidura de Sánchez antes del día de Reyes

ERC está dispuesta a pisar el acelerador en la negociación con el PSOE. Después de que esta última semana la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras retrasase el calendario previsto, ahora los republicanos creen que podrían llegar a un acuerdo con los socialistas en la última semana del año e investir a Pedro Sánchez en la primera de 2020, antes de la festividad de Reyes del 6 de enero. "Del 27 de diciembre al 5 de enero está todo abierto", admitían este sábado fuentes de ERC.

Para llegar a esas fechas todo tendría que ir encajando en el calendario, lo cual es posible pero no sencillo. Para empezar, en ERC están a la expectativa de cómo se posiciona la Abogacía del Estado respecto a la nueva situación de Junqueras, después de que el Tribunal Supremo le reclamase que enviara sus alegaciones. La Fiscalía ya avisó de que no creía que hubiera que reconocerle la inmunidad al líder republicano, ni mucho menos que hubiera que excarcelarlo. Esquerra no reclama que el Ministerio Público cambie esa consideración, pero sí quiere que el Gobierno se posicione a favor de Junqueras mediante la Abogacía para continuar las conversaciones.

Si este primer paso se cumple, los republicanos quieren seguir la negociación. Consideran que, para ello, hará falta cerrar el documento que hace varios días que ultiman pero, además, reclaman volver a verse al menos una vez con el equipo negociador del PSOE. Esto, calculan, podría ser los días posteriores a Sant Esteve, que es el 26 de diciembre. Si el pacto se alcanzase, el Consell Nacional de Esquerra debería ratificar el acuerdo, algo que podría ocurrir los días anteriores al fin de año, por lo que la investidura quedaría justo para la semana después.

Este el calendario que manejan los más favorables al pacto de entre los republicanos. Pero también entre sus filas hay quien considera probable que alguno de todos estos trámites se acabe alargando, lo que llevaría la investidura a la semana posterior a Reyes, con el reinicio de la actividad laborable del año. De hecho, según indican fuentes republicanas, toda la negociación podría quedar muy tocada la semana que viene si la Abogacía del Estado no marca un criterio propio que abra la puerta a una salida de Junqueras de la prisión, al menos para adquirir la condición plena de diputado.