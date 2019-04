ERC reclamará para investir a Sánchez las mismas condiciones que ya puso para los presupuestos

La fracasada negociación del pasado invierno entre el Gobierno y la Generalitat para intentar sacar adelante los presupuestos podría retomarse tras las elecciones del 28 de abril para buscar un acuerdo de investidura. ERC ha asegurado este lunes que las condiciones que puso entonces para dar luz verde a las cuentas del Gobierno serán las mismas que reclamará para investir a Pedro Sánchez, que son iniciar un diálogo sobre la autodeterminación y el "fin de la represión".

Así lo ha explicado la portavoz de la formación, Marta Vilalta, que ha querido subrayar que, si a las formaciones de derechas españolas no les da la suma, los republicanos se sentarán en la mesa de negociación con el PSOE sin marcar "ninguna línea rojas de entrada". Ahora bien, Vilalta ha asegurado que tampoco tienen previsto dar "cheques en blanco", por lo que los objetivos de la formación será continuar en la línea iniciada en Pedralbes, que habilitaría una mesa de partidos para tratar sobre la posibilidad de un referéndum o sobre la liberación de los presos.

Desde ERC además han cargado contra Podemos por su propuesta de celebrar un referéndum no binario sobre la independencia. Según ha considerado Vilalta, el referéndum debe ser inequívoco sobre el deseo de independencia de los catalanes. Además, a juicio de la portavoz, Pablo Iglesias retoma en campaña la idea del referéndum cuando, según ha indicado, se hizo el "despistado" cuando tuvo posibilidad de defender esta opción en el Congreso.

En Comú Podem también se ha referido este lunes a las posibles "líneas rojas" tras las elecciones, considerando en su caso que no deben imponerse para dialogar entre las formaciones de izquierdas. La formación llevará en el programa la celebración de un referéndum, como ya hicieran en las elecciones de 2015 y 2016, pero esta vez no la sitúan como condición necesaria para investir a Sánchez. "Nos presentamos para avanzar ante el tándem de bloqueo de ERC y PdeCAT", ha asegurado el candidato Jaume Asens.

Ademas En Comú Podem y Podemos han mantenido en los últimos días posturas no exactamente coincidentes sobre cómo debe ser el referéndum que proponen. Los 'comuns' siempre se han mostrado favorables a un referéndum a 'sí' o 'no' sobre la independencia pero, después de que Iglesias hablase de la posibilidad de introducir más respuestas, este lunes Asens ha esquivado la cuestión sobre esta cuestión. "No es el momento de descartar opciones", ha zanjado el candidato.

También la candidatura de JxCat ha situado el foco sobre el referéndum en esta recta final hacia la campaña electoral. En rueda de prensa, las números dos y tres de la lista de JxCat el Congreso, Laura Borràs y Míriam Nogueras, han asegurado que reclamarán "algo tan normal en el siglo XXI como el derecho a la autodeterminación y hacer un referéndum", que en su caso sí que se colocarán como condición para la investidura.

Además las dos candidatas han acusado al PSOE de abonarse al "bloqueo" por las palabras de Miquel Iceta este fin de semana. A juicio de Borràs, esas palabras han demostrado que son ellos los del "no a todo". "Nos han dicho que no al derecho a la autodeterminación, el referéndum, la independencia...", ha asegurado la exconsellera, que ha asegurado que su objetivo en Madrid será "transformar los 'no' en 'sí'".