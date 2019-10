Íñigo Errejón no podrá poner su cara en las papeletas de Barcelona ni Baleares

Más País, la formación de Íñigo Errejón, entregó este lunes los avales necesarios para concurrir a las próximas elecciones generales en la provincia de Barcelona y en las Islas Baleares. El partido se presentará en ambos territorios, pero no podrá hacerlo utilizando la imagen de su candidato como logo de sus papeletas, algo que sí podrán hacer en las otras 15 provincias en las que concurren.

La razón es la ley electoral, que en su artículo 172.2 regula de forma rígida cómo deben ser las papeletas de cada formación. Así, respecto al logo que aparece en la papeleta, la ley dispone que debe aparecer el "símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores que presente la candidatura".

De esta forma, en el caso de las 15 provincias donde Más País registró coaliciones con Equo, el logo debe ser el de la coalición, es decir, la cara de Errejón. Sin embargo, en aquellos lugares donde concurran como partido unitario, deberán usar el logo registrado para el partido ante el Ministerio del Interior, que en este caso es un sencillo diseño con el nombre de la fuerza política.

En Más País son conscientes de esta circunstancia. De hecho, según explican fuentes de la formación, ya lo eran cuando decidieron lanzar candidaturas en Barcelona y Baleares pese a no haber registrado coaliciones con Equo en estos territorios. En el partido consideran que no se trata de un problema, puesto que la marca de 'Más País' está suficientemente consolidada.

Estas mismas fuentes aseguran que no han intentado cambiar el logo en el registro del Ministerio, por no considerarlo un problema grave. Donde era sencillo poner el logo con la imagen de su líder, lo hicieron, y donde no, acudirán simplemente con su marca, explican desde el partido. Además en la formación dan por hecho que Errejón tendrá amplia presencia en Barcelona durante la campaña, al considerarla una provincia estratégica.

Un nutrido grupo de militantes de Más Madrid se desplazaron el pasado fin de semana a la capital catalana para recoger avales, después de tomar la decisión de intentar concurrir por la segunda provincia que más escaños reparte, la de Barcelona. Finalmente este lunes la formación anunció que habían conseguido el número necesario de avales, en torno a los 5.000, lo que les permitirá presentarse por la provincia catalana. También anunció que podría presentarse en Baleares, al haber recogido las más de 2.000 firmas necesarias.

La moda de la cara en las papeletas

Utilizar la cara del candidato como imagen de la candidatura en la papeleta se ha convertido ya en un clásico de ciertas formaciones de nuevo cuño cuyo logotipo aún no está asentado en el recuerdo del votante. El primer partido en hacerlo fue Podemos en las elecciones europeas del año 2014, cuando directamente registraron la imagen de Pablo Iglesias sobre las siglas de la formación ante el Ministerio.

Posteriormente, en las municipales de 2015, Ada Colau puso su imagen a la coalición. Desde entonces, Iglesias y Colau lo han repetido, y Errejón y Manuela Carmena compartieron imagen en la papeleta de Más Madrid para las elecciones autonómicas de Madrid en 2019. También la formación de Gaspar Llamazares, Actúa, ha estampado la imagen de su líder en las boletas electorales.