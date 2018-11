El Govern abre la puerta a apoyar las medidas sociales de Sánchez si las desvincula de los presupuestos

La consejera portavoz Elsa Artadi del Govern ha abierto este martes la puerta a que los independentistas apoyen en el Congreso las medidas sociales pactadas entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos si estas se presentan desvinculadas de los presupuestos. Según ha explicado, el Govern entiende la anunciada retirada del apoyo al Sánchez como la negativa a negociar las cuentas anuales, pero eso no implica que no puedan coincidir en votaciones parlamentarias.

La portavoz ha reiterado que más allá de la posición que pueda tener su Ejecutivo, la decisión final será de los grupos en el Congreso, ERC y el PDeCAT. Ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre su posición, después de que el PSOE asumiera este lunes que es posible que deban continuar la legislatura sin presupuestos, ante la negativa de los independentistas a negociarlos.

Fue el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, quien explicó que si la legislatura continuaba sin cuentas el Gobierno podría llevar a la Cámara las medidas sociales pactadas con Podemos sin relación directa con los presupuestos. Entre estas medidas están la subida del salario mínimo o la regulación del alquiler, entre otras. Sobre la primera Artadi ha pronosticado que sería apoyada por los independentistas, en vista de los posicionamientos que han tenido ambos grupos en esta cuestión.

Los partidos, sin embargo, aún no han decidido qué posiciones tomarán si el Gobierno actúa de esta forma. Fuentes de ERC explicaban este lunes que en el grupo republicano no se había planteado aún esta opción, pese a lo que algunas voces apostaban por no aceptar unas medidas que consideraban "cosméticas". "Ni siquiera han echado atrás la reforma laboral", explicaba un diputado republicano a preguntas de este diario.

El Govern mantiene que la línea roja es dar estabilidad al Gobierno de Sánchez sin que este responsa al ultimátum lanzado por el president Quim Torra para negociar un mecanismo de autodeterminación. Una situación que sin embargo alejaría tanto al PSC como a los 'comuns' de la negociación de las cuentas catalanas. Artadi ha querido desvincular ambas negociaciones, mostrándose " sorprendida" por que los 'comuns' hayan asegurado que sin aprobar las cuentas de Sánchez puedan aprobar las catalanas.

Precisamente respecto de estas, Artadi ha admitido que la ley económica muy probablemente se retrasará más allá de principios del año que viene, lo que obligaría a una prórroga. "Vamos atrasados", ha asegurado la portavoz, con mensaje incluido al vicepresident Pere Aragonès, responsable del área económica. Este retraso, ha reconocido la consellera, podría conllevar una "prórroga", aunque de momento la conciben como temporal hasta poder aprobar las nuevas cuentas.