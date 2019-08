Joan Tardà acusa a la ANC de "pervertir" el independentismo y no facilitar que acumule sus fuerzas

Joan Tardà es considerado uno de los principales arietes discursivos de Esquerra Republicana, aquella voz que primero dice lo que buena parte del partido piensa pero calla. Este martes el exdiputado en el Congreso se ha lanzado contra la ANC, una de las entidades asociativas con más influencia del independentismo, acusándola de estar "pervirtiendo" la voluntad del movimiento de ser "flexible y abierto". La ANC "se equivoca en estos momentos", ha asegurado Tardà en una entrevista en El Món a RAC1.

Preguntado por la cuestión, el político independentista ha asegurado que la Assemblea se ha convertido en "un contrapoder" que no está "facilitando la acumulación de fuerzas" del conjunto de los independentistas. Tardà, que ha valorado positivamente el papel desempeñado por la entidad en el pasado, no ha ocultado su malestar por sus actuales posicionamientos, asegurando que si bien la ANC "tiene un ADN de trabajar para desvelar inquietudes, socializar aspiraciones y rentabilizar energías", en los últimos tiempos "ha abandonado" esa labor.

Tardà ha respondido así al clima cada vez más enrarecido entre algunas de las asociaciones ciudadanas independentistas y los partidos. Los roces entre corrientes del soberanismo han sido contantes durante la legislatura, pero durante este verano han ido a más, sobre todo después de que la ANC anunciara su decisión de relegar a los miembros de los partidos a las segundas filas en la manifestación de la Diada, que la entidad convoca junto a Òmnium.

Cuanto esto ocurrió, algunas caras conocidas de la formación, como los exconsellers de ERC en el Tripartit, Josep Huguet y Anna Simó, respondieron anunciando que este año no acudirían a la marcha. Los miembros del Govern de ERC, en cambio, rebajaron la tensión anunciando su presencia, como cada año, en la manifestación del 11 de septiembre. Los organizaciones de la marcha no cambiaron su decisión de que los partidos políticos no tengan una zona reservada en la cabecera de la manifestación de la Diada, pero remarcaron que eso no excluía a las organizaciones políticas.

Con todo, la ANC se ha sumado a protestas ante las sedes de los partidos en algunas ocasiones para protestar por sus decisiones en el Parlament, que cada vez se alejan más de lo que la entidad promueve. Entre los ejemplos recientes, la presidenta ANC censuró que la Mesa del Parlament rechazara con los votos de ERC aceptar a trámite una iniciativa legislativa popular que instaba a la Cámara a publicar la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Tampoco gustó en la entidad que los partidos independentistas no priorizaran el eje nacional en los pactos de los ayuntamientos tras las elecciones locales.

Este mismo lunes, otro tipo de organización independentista, en este caso los CDR, fueron los protagonistas de una protesta contra los partidos, consistente en dejar durante la madrugada restos de basura y excrementos ante varias sedes del PDeCAT y ERC en diferentes municipios catalanes para criticar sus "renuncias" para hacer efectiva la independencia.

Aunque Joan Tardà se ha mostrado duro contra la ANC, se ha sumado a las voces mayoritarias de su partido que han confirmado su asistencia a la manifestación de la Diada. El exdiputado también se ha referido a la última acción de los CDR, asegurando que se sintió "indignado con los CDR, porque estamos convencidos de que no hay ningún independentista que deje de serlo".

La receta de Tardà para conseguir la independencia continúa siendo la que tantas veces explicó desde el atril del Congreso: "seguir siendo poco riguroso respecto a las patentes de catalanidad", según sus propias palabras. Además, el republicano cree que la mejor respuesta a la sentencia contra los dirigentes independentistas encarcelados sería un gobierno de concentración que reúna a los independentistas con todos los partidos favorables a un referéndum de autodeterminación.

Tras mostrar su opinión sobre la ANC ante los micrófonos de RAC1, algunos usuarios de Twitter han reaccionado con disgusto y críticas en diferentes tonos, lo que ha llevado a su ya excompañero Gabriel Rufián a escribir un mensaje en defensa de Tardà en la red social.