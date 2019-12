La dirección de ERC se compromete a "asumir el papel de rompehielos" en la negociación con el PSOE

ERC está dispuesta a asumir su papel como "rompehielos" de la negociación con el Estado, pero eso solo será posible si "la política desplaza a la represión". Este ha sido el mensaje central de los discursos que los líderes de Esquerra han pronunciando en la apertura de su congreso nacional y, en especial, el dirigido por el coordinador general de la formación, Pere Aragonès.

Aragonès, líder de facto del partido, ha descrito a ERC como un "rompehielos de los muros del bloqueo". "Debemos asumir la responsabilidad de aquel a quien las urnas le han puesto al frente. Estamos dispuestos a abrir caminos. Será difícil, será complicado, pero nosotros hemos de asumir este papel", ha dicho Aragonès, en referencia a la negociación con el PSOE.

"Hace falta abrir una etapa en la que la política venza a la represión", ha indicado, pero, a renglón seguido, el vicepresident de la Generalitat ha asegurado que esa nueva etapa solo se puede abrir "si la política desplaza a la represión". "¿Se entiende o no se entiende?", ha preguntado en castellano, en clara interpelación al Gobierno en funciones y al PSOE.

ERC ha oficializado de esta forma antes sus bases la condición que puso el jueves pasado al Gobierno para volver a la mesa de negociación. Tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que daba la razón a Oriol Junqueras en sus aspiraciones a ser eurodiputado, la dirección republicana exigió que la Abogacía del Estado defendiera la liberación de su líder y que pudiera recoger su credencial. Además aseguraron que no volverían a la mesa de negociación hasta que no se conociese la opinión de Pedro Sánchez sobre esta cuestión.

Este sábado ante la militancia republicana, el vicepresident de la Generalitat ha subrayado que ERC siempre defenderá que los problemas políticos "se resuelven negociando, pactando y votando". "Liderazgo no es mandar, es asumir el papel que los votantes nos han dado", ha indicado Aragonès, después de recordar que los últimos años han sido los que Esquerra ha ganado más elecciones y poder institucional de su historia reciente.

"Si pensaban que la represión nos haría perder, nos ha hecho ganar, y ganaremos hasta que consigamos la independencia de este país y la justicia social", ha dicho. El líder republicano ha indicado además que esas victorias se han hecho con un programa claro que apuesta por "coser el país y las amplías mayorías".

Junqueras, por su parte, se ha dirigido a sus bases con un mensaje de audio montado sobre un video, en el que el líder encarcelado no pronuncia ni una sola vez la palabra negociación ni se refiere a ella de forma velada. El presidente de ERC repasa la historia de su formación, defiende la independencia como "el único proyecto político que puede mejorar la vida de todos los catalanes y las catalanas". "La independencia es irreversible", ha asegurado Junqueras, que ha llamado también a convertir en "inevitable" un nuevo referéndum de autodeterminación.

"Responsabilidad" ha sido una palabra que ha unido los discursos de los principales líderes republicanos. Pero si Aragonès habla de "asumir el papel de rompehielos", Junqueras remarcaba que "la responsabilidad y el compromiso" de su formación es con "culminar este proceso que nos ha de llevar la justicia y la libertad", en referencia a la independencia.

Rovira condiciona el diálogo

De forma aún más clara que Aragonès, la secretaria general Marta Rovira ha condicionado la negociación con el PSOE a que se ponga fin a la vía judicial. "En este momento el camino de la represión está por desbrozar, no es posible un camino del diálogo con la vulneración sistemática de la libertad de los lideres políticos. No es posible un diálogo sin acabar con la represión", ha dicho Rovira, que ha intervenido desde Ginebra, donde ha fijado su residencia para eludir la prisión.

La influyente secretaria general ha recordado que el objetivo de ERC respecto a los presos y personas con causas judiciales abiertas no es otra que la amnistía. "No es posible el dialogo si se vulneran los derechos de los políticos", ha insistido Rovira, "no es posible un diálogo sin una amnistía".

La secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha defendido que su partido "aproveche la oportunidad" para hacer "política en mayúsculas". "No podemos huir de nuestra responsabilidad ni podemos renunciar a ninguna oportunidad que nos permita la palabra ni las urnas", ha reclamado la diputada en el discurso que ha abierto el congreso. Vilalta ha advertido además que tomarán "la bandera del diálogo" pero también "la bandera de la desobediencia civil cuando haga falta".

La unilateralidad, presente

La ponencia que se será discutida en este congreso apuntala la estrategia pragmática y pactista seguida por la formación de Oriol Junqueras en los últimos años. El documento marca un rumbo que antepone "fortalecer" el independentismo ampliando sus mayorías y extendiendo su hegemonía a las máximas instituciones posible, todo ello con el objetivo de acercar un eventual referéndum de autodeterminación.

El documento expone tres las vías para llegar a ese esperado referéndum. La primera supondría acordarlo con el Estado, algo que el propio texto califica de "imposible". La segunda vía, por la que apuesta sin ambages la dirección de ERC, pasa por que el independentismo "avance en las urnas" y se convierta en la opción claramente mayoritaria en todo el territorio, lo cual "forzaría" al Estado y convertiría el referéndum en "inevitable".

Hay una tercera opción reflejada en el documento que se debatirá, basada en utilizar la unilateralidad. "A pesar de que nuestra prioridad es la vía acordada, no podemos descartar nunca la vía de volverlo a hacer, a poder ser acompañados de complicidad internacional, pero independientemente de la existencia del acuerdo con el Estado", apunta el texto. Esta opción es la más controvertida y la que puede generar mayor debate. Sobre este párrafo ha quedado una enmienda viva, que añade una mención a la necesidad de tener en cuenta la relación de fuerzas, y que será votada por el pleno.