JxCat aprueba con Ciudadanos y PP el presupuesto del Parlament de Catalunya

Las malas relaciones entre los dos principales partidos independentistas están dando lugar a votaciones con geometrías más que variables. Si en su día fue el acuerdo entre JxCat y PSC en la Diputación de Barcelona y más recientemente el pacte entre ERC y el PSC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, la última coincidencia imprevista ha sido la ocurrida en el Parlament catalán este martes, cuando JxCat, Ciudadanos y el PP han votado juntos para dar luz verde a los presupuestos de la Cámara en 2020.

Las cuentas, que tradicionalmente se elaboran entre el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), y el segundo, Joan García (Cs), se han aprobado este martes en la reunión de la Mesa ampliada, donde entre los posconvergentes y Ciudadanos suman mayoría absoluta. A este acuerdo se ha sumado a última hora el PP, mientras ERC, PSC y CUP se han abstenido. El de los 'comuns' ha sido el único grupo que ha votado en contra del proyecto.

Desde JxCat subrayan que las cuentas son elaboradas por la Oïdoria de Comptes, una oficina que controla el presupuesto parlamentario, y que responden a criterios técnicos y no políticos. Además aseguran que no ha habido ningún acuerdo con el resto de grupos, porque no ha habido transacciones entre ellos, sino que ha sido una coincidencia en el voto para rechazar el aumento de partidas presupuestarias que, según su versión, impulsaba la presidencia del Parlament.

Las cuentas aprobadas finalmente incluyen un incremento retributivo para los diputados de la Cámara catalana del 1,75%, otra de las medidas en las que habían chocado entre JxCat y ERC, pues los republicanos no estaban de acuerdo con el aumento del 2% que proponía inicialmente la vicepresidencia. Finalmente la mejora salarial ha quedado en la misma cifra que el año anterior.

Las nuevas cuentas además dotan presupuestariamente a los dos asesores con los que cuenta el jefe de la oposición, Carlos Carrizosa. El diputado de Ciudadanos, que accedió al cargo de jefe de la oposición en junio pasado, renunció al sueldo extra y al título honorífico que le corresponde por ley, pero no así al personal eventual. Dos personas de confianza que su antecesora, Inés Arrimadas, sí renunció a contratar, pero con los que Ciudadanos decidió contar en junio pasado.

Los nuevos presupuestos también prevén por primera vez una partida para un nuevo cargo eventual de libre disposición para el presidente del Parlament. En cambio, JxCat y Ciudadanos no han concedido la partida de 600.000 euros que Torrent reclamaba para celebrar el 40 Aniversario del Parlament, que finalmente se han quedado en 300.000 por una cuestión de austeridad, según fuentes de los grupos.

La situación vivida este martes en el Parlament ha dejado un imagen llamativa cuando el presidente Torrent no ha votado favorablemente a los presupuestos de la institución que encabeza y ha optado por la abstención. Fuentes de Presidencia explican que el que el sentido del voto de Torrent se ha decantado, entre otras razones, debido a que las nuevas cuentas presentadas por Costa no incluye una partida presupuestaria que los republicanos reclamaban, para acoger la cumbre de parlamentos europeos de la Francofonía, prevista para que se celebre el próximo otoño en Barcelona.

El acuerdo aprobado por la Mesa ampliada servirá para enviar el anteproyecto presupuestario del Parlament a la conselleria de Economía que, paradójicamente, está en manos del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, de ERC. Será él quien finalmente introduzca estas cuentas en su proyecto de presupuestos de la Generalitat, para finalmente ser votado en el pleno.