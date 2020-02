Òmnium advierte ante el inicio de la negociación entre gobiernos: "Para que haya diálogo real debe haber amnistía"

Menos que la amnistía, nada. Con este mensaje se ha presentado este miércoles la nueva plataforma 'Amnistia Ara' impulsada por Òmnium Cultural y con vocación de transversalidad, que tiene como objetivo convertir la amnistía en una demanda de mínimos desde la sociedad civil y, especialmente, en la incipiente negociación sobre Catalunya entre la Generalitat y el Gobierno central.

"Para que haya diálogo real debe haber amnistía, para que haya desjudicialización de la política debe haber amnistía, para comenzar a dibujar la resolución del conflicto, debe haber amnistía", ha asegurado el vicepresident de Òmnium, Marcel Mauri, que ha comparecido acompañado de una veintena de caras conocidas de la sociedad civil. La iniciativa se presenta este miércoles, un día antes de la visita del presidente Pedro Sánchez a la Generalitat, un gesto que se entiende como el inicio del deshielo en las relaciones bilaterales que debe desembocar en la mesa de negociación pactada.

Antes este inminente inicio del diálogo, Òmnium y su área de influencia ha querido enviar un mensaje claro a la favor de la amnistía, pues entienden que es la única forma de solucionar la situación "para todos los afectados por la represión, no solo para los nueve encarcelados", ha asegurado Mauri, "sino también para las personas que hoy mismo afrontan un proceso judicial en la Audiencia Nacional".

La entidad soberanista lanza esta alerta en dirección al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también a los propios partidos independentistas y soberanistas, después de que el Govern se abriera hace dos semanas a negociar con el Gobierno una eventual modificación del delito de sedición del Código Penal, que tendría efectos retroactivos y podría incluso liberar a los encarcelados. Esta opción, sin embargo, es vista con disgusto por Òmnium y los integrantes de la plataforma Aministia Ara, que consideran que deben buscarse soluciones conjuntas para todos los afectados.

"Empujamos a la clase política a trabajar por la amnistía. Queremos empujar para que la política busque soluciones", ha explicado Mauri, que ha explicado que no aceptarán soluciones que no supongan "la renuncia del Estado a las vías de excepcionalidad jurídica", el "fin de la persecución judicial" para todos los encausados durante el procés, y la apertura de un "proceso de negociación sincero". Pese a eso, Mauri ha asegurado que "la amnistía por sí misma no es la solución de nada", porque "debe ir acompañada de otras muchas cosas y del ejercicio de todos los derechos", ha dicho.

La iniciativa nace con un manifiesto suscrito por 200 personas de diversos ámbitos, entre las que hay nombres destacados del independentismo, pero también referentes del soberanismo no independentista, del entorno del PSC o de movimientos sociales. En la primera lista figuran personas como Pep Guardiola, Andreu Mas-Colell, Xavier Domènech, Carles Campuzano, David Fernàndez, Rosa Lluch, Arcadi Oliveres, Antoni Castells, Romon Tremosa, Nuria Iceta, Marina Subirats, Joan Ignasi Elena, Gala Pin o Hilari Raguer.