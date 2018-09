El PDeCAT retira la moción del diálogo con el Gobierno después de que ERC la rechazara

El PDeCAT retirará la moción pactada con el PSOE para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un diálogo con la Generalitat para buscar mecanismos con los que Catalunya pueda "determinar su futuro". Los convergentes habían asumido en un primer momento la enmienda de los socialistas, que reclamaban enmarcar el diálogo "en el ordenamiento jurídico vigente", pero finalmente se han retractado después de que ERC rechazara apoyar el texto.

Desde el PDeCAT consideran "contradictorio" que el PSOE dé apoyo a su moción y, a la vez, pacte con Ciudadanos y el PP en el Senado otra iniciativa enfocada contra el referéndum. "Sabemos que el PSOE no está por el referéndum, pero es contradictorio que den apoyo a la apertura de vías políticas, una cosa que genera un cierto clima, y que, por otro lado, aprueben una moción de Ciudadanos que dice que hay que hacer todo lo posible contra un referéndum", han explicado fuentes del partido.

La formación convergente había defendido en el Congreso la moción como "la demostración de que posible resolver el conflicto por las vías democráticas". También ERC se había mostrado cercana a estas tesis en la Cámara pero, después de escuchar al diputado del PSC José Zaragoza, han cambiado de criterio. Zaragoza ha cargado contra los independentistas y ha asegurado que la voluntad de diálogo del Gobierno permite "hablar de todo menos de la independencia".

"Creemos que la ley no puede ser un impedimento al debate. Escuchada la intervención de José Zaragoza en el debate ha quedado claro que el PSOE no va por esta línea", han explicado desde las filas republicanas, razón por la que se han descolgado del acuerdo. Una decisión que desde el partido exconvergente no dudaban en tachar de "tacticismo que no lleva a ningún sitio".

Con todo, solo una hora después, el PDeCAT ha convocado a los medios en la sede de Barcelona donde la vicepresidenta del partido, Miriam Nogueras, ha anunciado la retirada de la iniciativa. Según ha explicado, la decisión responde a que no ven coherente la posición del PSOE entre el Congreso y el Senado, y ha desligado el volantazo a la posición de sus socios republicanos.