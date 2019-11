Cinco grupos reclaman medidas disciplinarias contra el líder de Ciudadanos en el Parlament por comentarios machistas

Todos los grupos del Parlament menos el PP y Ciudadanos han presentado una queja por la conducta al portavoz de este último grupo, Carlos Carrizosa, acusándolo de haber proferido "comentarios machistas y sexistas" durante la sesión de control de este miércoles. En concreto, diputado se ha referido a la diputada de JxCat Aurora Madaula, para pedirle explicaciones sobre la actuación de un hombre de su entorno, Agustí Colominas, a quien se ha referido como "amigo" de la diputada. Un comentario que ha generado la indignación de la mayoría de los diputados.

La interpelación a la diputada de JxCat ha ocurrido durante una dura intervención de Carrizosa, en la que el jefe de la oposición ha vinculado a diversos miembros del Govern con la corrupción a cuenta de la detención hace unos días del secretario general de Deportes, Gerard Figueras, a quien se imputa un posible delito de malversación. "Más que una bancada del Govern parece una rueda de reconocimiento", ha asegurado, tras acusar a Torra y a diversos miembros del Govern de estar en el "entorno de putrefacción de la corrupción".

Tras lanzar diversas acusaciones contra varios consellers y diputados, Carrizosa ha pronunciado las palabras que han indignado al resto de grupos, cuando ha dicho: "La diputada Aurora Madaula podría explicarnos algo sobre mordidas de la CatDem y el Palau de la Música cuando su amigo Agustí Colominas era director".

Tras las palabras del diputado, el presidente del Palament Roger Torrent se ha saltado la dinámica parlamentaria habitual para interpelarle. "En esta cámara no pedimos explicaciones a las diputadas ni a las mujeres en función de las actividades de sus amistades o sus parejas sino por lo que han hecho ellas mismas", ha afeado Torrent.

Atacar a una diputada pels actes de la seva parella és una mostra de masclisme que no estic disposat a permetre, vingui del grup que vingui. El conjunt de la cambra hem de ser pioners, donar exemple i tenir tolerància zero amb les actituds com aquestes. pic.twitter.com/jXgqqjI8fg