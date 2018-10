Sànchez, Rull y Turull piden al Constitucional que levante su suspensión como diputados

Los independentistas vuelven a acudir al Tribunal Constitucional en busca de amparo frente a las decisiones del Supremo. Los diputados encarcelados de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, han solicitado al Constitucional que levante de forma inmediata su suspensión como diputados que acordó el magistrado del Supremo Pablo Llarena el pasado mes de julio.

En un recurso presentado este martes ante el Constitucional, la defensa de Sànchez, Rull y Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, recurre el auto de conclusión del sumario del 1-O por el que el juez Llarena acordó la suspensión de los diputados al estar en prisión preventiva y procesados por rebelión, en aplicación automática del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal.

Mientras el Constitucional no resuelve el resuelve el fondo del recurso, los diputados de JxCat piden que se levante su suspensión. De no hacerlo, argumentan, "quedarían irreversiblemente lesionados no sólo sus derechos políticos y los de sus votantes sino también su presunción de inocencia".

El recurso llega después de que Turull, Rull y Sànchez, así como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, renunciaran este martes a ser sustituidos por otros diputados mientras dure su suspensión, dejando al independentismo sin mayoría en el Parlament. En su escrito, los políticos aseguran que la figura del diputado sustituto propuesta por el juez Llarena cuando les suspendió supone una "clara invasión" de las competencias del Parlament y una figura que su reglamento "no contempla".

Cabe recordar que el Constitucional ha admitido a trámite, en contra de su costumbre, la mayor parte de los recursos presentados por los dirigentes independentistas. No obstante, la mayoría están pendientes de resolverse. Las defensas interpretan esta demora en un intento del Constitucional para retrasar la llegada de sus recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

En este sentido, el Constitucional se limitó el pasado viernes a admitir a trámite el recurso de los diputados de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva contra su suspensión. Los diputados de JxCat piden además que el Constitucional se pronuncie sobre levantar la suspensión en el mismo auto por el que decidirá si admite o no el recurso.

Argumenta la defensa de Rull, Turull y Sànchez que la suspensión vulnera los derechos fundamentales de los diputados a la participación en asuntos públicos contemplado en el artículo 23 de la Constitución así como a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. Y añaden que el levantamiento de la suspensión "no perturbaría ningún interés constitucional ni ocasionaría daño alguno a los intereses de terceros", sino que permitiría "garantizar que los derechos políticos de los catalanes no se vieran también lesionados".