Solo un 12% de los hombres catalanes se encargan de la colada y el 9,6% de la limpieza de la casa

Que los hombres se encargan mucho menos que las mujeres de las tareas comunes de la casa y del cuidado de los hijos es una cuestión conocida. Sin embargo no son tan frecuentes los estudios que pongan cifras a esta cuestión. Un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publicada este viernes y con una muestra de 1.500 encuestas ilustra que, en la mayoría de los trabajos familiares, la diferencia entre hombres y mujeres es de hasta 60 puntos.

Las tareas donde se observa una mayor desigualdad son las relativas a la limpieza. Por ejemplo, solo un 12% de los hombres catalanes reconocen encargarse de la colada sin sus parejas, porcentaje que en el caso de las mujeres llega al 75%. Lo mismo ocurre con la limpieza de la casa, trabajo que solo un 9,6% de los hombres asegura tener asignado en exclusiva, mientras que el 60% de las mujeres responden que se encargan de limpiar solas.

Detalle del sondeo del CEO presentado este viernes

También desigual, aunque en menor medida, es el reparto de tareas como preparar las comidas, que el 65% de las mujeres dicen que se encargan solas, o faltar al trabajo por enfermedad de los hijos, que hasta en un 51% corresponden exclusivamente las mujeres, según ellas, y solo en un 14% de los hombres, según las respuestas de ellos. De lo que los hombres sí se encargan es de hacer pequeñas reparaciones en casa, un 78% según ellos, y también está más igualada la compra en el supermercado, donde tanto hombres como mujeres aseguran que mayoritariamente comparten esta tarea.

Cuando se pregunta por el recuento total de horas dedicadas a estas tareas, casi la mitad de las mujeres aseguran que emplean al menos 11 horas, mientras que el 45% de ellas aseguran que sus parejas dedican ninguna hora o menos de cinco. La percepción del reparto es, en general, muy diferente entre hombres y mujeres, pues solo un 20% de ellos consideran que hacen ninguna o menos de cinco horas de trabajos no remunerados.

El 44% de las mujeres buscan trabajos conciliables

La encuesta del CEO indaga también en otras diferencias de género a la hora de conciliar, como la que tiene que ver con la elección de sus trabajos remunerados. A la hora de escogerlos, casi el 44% de las mujeres priorizan las posibilidades de compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, mientras que solo el 28% de los hombres tiene en cuenta esta cuestión.

Los hijos son otra de las cuestiones que inciden directamente en las perspectivas laborales de las mujeres. El 78,6% de los hombres aseguran que tener descendencia no les ha generado ningún problema en el trabajo y sólo un 6,1% de ellos se han acogido a reducciones de jornada para cuidarlos. Entre las mujeres ocurre todo lo contrario. Menos de la mitad, el 45,8%, responden que no han tenido cambios en el trabajo después de ser madres, y casi el 22% se ha reducido la jornada. Además, más de un 19% interrumpió su carrera durante cuatro meses o más por causa de su maternidad. De nuevo, la percepción masculina es diferente y dos tercios de los hombres opinan que a sus parejas no les ha influido en sus trabajos el hecho de haber tenido hijos.