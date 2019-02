Jordi Turull limita la declaración unilateral de independencia a la "expresión de una voluntad política"

El conseller de Presidencia durante el 1-O, Jordi Turull, se ha referido a la Declaración Unilateral de Independencia como la “expresión de una voluntad política que refleja el sentir mayoritario del pueblo de Catalunya”. “¿Formal?”, ha insistido el fiscal Jaime Moreno en su interrogatorio por el 1-O. Y Turull ha repetido la misma frase sin el entusiasmo mostrado en otros tramos de declaración.

Turll ha combinado este lunes la defensa de su actuación con el ataque al Gobierno central durante su declaración como acusado. Turull ha recuperado 25 incumplimientos de fallos del Tribunal Constitucional a cargo del Ejecutivo de Madrid y ha añadido: “Ponerte el traje de constitucionalista es un chollo porque te permite incumplir la Constitución cuando te de la gana (…) Y yo por un auto [incumplido] llevo un año en prisión”.

Turull también ha tenido reproches para la acusación de la Fiscalía, como ya hiciera Joaquim Forn al habar de “relatos un poco peliculeros”. El exconseller de Presidencia le ha dicho al fiscal Jaime Moreno: “Usted nos ilustrará con sus alegatos de igualdad ante la ley, pero cómo puede ser que aquellos que nos denuncian al Constitucional la incumplan y no pase nada. Y después dirá que no nos persiguen por nuestras ideas, no no ya lo veo...”.

Turull ha llegado a enumerar varios de los incumplimientos del Ejecutivo central a sentencias del Constitucional, como el de destinar el 0,7 por ciento del presupuesto a los países subdesarrollados. “¿Lo han cumplido?, No”, se preguntaba y respondía el propio Turull.

En cuanto a los incumplimientos del Govern a las resoluciones del Constitucional, Turull ha aludido a “un ejercicio de ponderación”. “Un político debe ponderar todas las leyes”, ha dicho, en rferencia a que el Govern “se debe al Parlamento de Catalunya”. Además, ha continuado, el Congreso español había despenalizado en 2005 convocar referéndums. “Ponderar que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia, ponderar lo que es nuestro compromiso con los ciudadanos de Catalunya”, ha dicho.

Reproches a la Fiscalía

En el capítulo de reproches a la Fiscalía, el exconseller Turull critica la visión misma del procés que tiene la acusación, del que se desprende su “tono acusatorio”. “Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas que se les dice aquí o allí (…) Se habla de la gente con un sentido que es desconocer absolutamente Catalunya y el movimiento independentista. El movimiento independentista va de abajo hacia arriba y después hay políticos y entidades que quieren recoger este sentimiento y darle una salida política, pacífica, democrática, como no puede ser de otra manera, pero política”, ha afirmado ante el tribunal.

En cuanto al desarrollo mismo del procés, el que fuera consejero de Presidencia se ha referido al grupo del que fue presidente en el Parlament, Junts pel Sí. “Juntos por el sí, no juntos porque sí”, ha recalcado Turull traduciendo al castellano el nombre de la candidatura. “Fuimos juntos porque teníamos distintas sensibilidades, no es ninguna anormalidad hacer lo que te has comprometido a hacer con los ciudadanos de Catalunya, la independencia, por la vía pacífica y democrática”, asevera Turull.

Antes de ser interrumpido por el presidente del tribunal, a Turull le ha dado tiempo a añadir que la Fiscalía habla del Libro Blanco. “Cae en la Mesa un Libro Blanco, pum, pero esto no se aguanta por ninguna parte”, ha dicho gráficamente.

Por otra parte, Turull ha negado órdenes políticas a los Mossos. “Siempre hemos sido muy explícitos porque nos costó mucho que los Mossos fueran policía judicial: los Mossos tienen que cumplir las órdenes judiciales y hay actas en el Parlament en que el president Puigdemont lo defiende”, ha afirmado el exconseller.