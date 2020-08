ERC acusa al Gobierno de "utilizarles como excusa" para dar un giro a la derecha con los presupuestos

"Que no nos utilicen como excusa. Si quieren romper la mayoría de izquierdas, dar un giro a la derecha y pactar los presupuestos con Ciudadanos, la responsabilidad será suya". Con estas palabras ha replicado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que este lunes daba por hecho en RNE que los republicanos no apoyarían las cuentas del Gobierno, razón por la que, ha dicho, buscarán el apoyo de Ciudadanos y PNV. "Están mirando hacia la derecha y eso quiere decir elegir la vía de más recortes y menos derechos sociales", ha reiterado Vilalta.

La portavoz de los republicanos ha asegurado que ellos están dispuestos a negociar las cuentas, pero que la condición previa para ello es que haya "un clima y un contexto" favorable al diálogo y a la negociación sobre "la resolución del conflicto" catalán. En concreto, Vilalta ha reclamado al Gobierno pasos sobre la mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que solo se ha convocado una vez en febrero pasado, y también sobre los presos y la autodeterminación.

"Entendemos que convocar la mesa serviría para evidenciar el compromiso del Gobierno con la resolución del conflicto", ha asegurado Vilalta, "pero no vale con convocar la mesa desde el postureo, debe haber confianza y un compromiso para avanzar, cosa que ahora no hay". Por eso, según la portavoz independentista, antes de sentarse a hablar sobre los presupuestos generales con ERC, el Gobierno debería "hacer movimientos" y "apostar por las respuestas políticas".

Desde Esquerra también se han quejado de que Carmen Calvo "hable por boca de Junqueras", pese a que la vicepresidenta aludía a unas declaraciones del presidente de ERC recogidas por el diario La Razón. "A mi me parece alucinante que Calvo diga lo que va a votar ERC sin hablar con ERC ni con Junqueras", ha asegurado Vilalta, que se ha lanzado contra el Gobierno asegurando que es el Consejo de Ministros quien "mantiene a Junqueras en la cárcel" porque está en su mano sacarlo de la prisión mediante una amnistía.

En la formación republicana el malestar con el Gobierno ha crecido durante el verano debido a lo que entienden como un ninguneo constante. Por un lado, acusan al Ejecutivo de tratar de aplicar la política penitenciaria más dura posible a través de la Fiscalía y recalcan que incluso algunos jueces se muestran más favorables a la reinserción de los presos independentistas que el Ministerio Fiscal comandado por la exministra Dolores Delgado. Además interpretan que el Gobierno central ha dejado de lado definitivamente su compromiso con la mesa bilateral, por lo que entienden que el PSOE "ha incumplido" el pacto de investidura. El último gesto que los republicanos recibieron como un insulto fue que Sánchez citase a Ciudadanos antes que a ellos, pese a que Gabriel Rufián tiene más diputados que Inés Arrimadas.

Con todo, la situación de ERC es bipolar pues, mientras quieren mostrar un tono más duro hacia el presidente Sánchez coincidiendo con la inminencia electoral en Catalunya, por otra parte no desean perder su capacidad de incidencia en la mayoría de izquierdas que sostiene al Gobierno. Por eso los de Junqueras han saludado como una buena noticia que Unidas Podemos avanzase el viernes pasado que no estaba dispuesto a negociar las cuentas con Ciudadanos, posición que después han limado. Los independentistas creen que si suman su presión a la de UP, podrán mantener su posición de socio preferente.