Puigdemont ubica a su partido en el "carril central" para lograr la independencia

A ritmo de una versión independentista del ‘No surrender’ de Bruce Springsteen, en un plató virtual y con un Carles Puigdemont en forma de holograma, el nuevo partido de JxCat ha iniciado este sábado un proceso congresual que no finalizará hasta el mes de octubre. En una intervención breve, el expresident ha defendido que solo la independencia puede asegurar el futuro de Catalunya. “La república debemos construirla entre todos. O la hacemos entre todos o no será posible. Con la monarquía eso es imposible”, ha afirmado.

Sin citar al PDeCAT ni tampoco al resto de formaciones secesionistas, Puigdemont ha insistido en la unidad del independentismo y ha reclamado a los integrantes del nuevo partido que trabajen con voluntad conciliadora para convertirse en el espacio más centrado, "el carril central" para lograr la independencia: "Nuestra aspiración es reforzar la alianza de quienes estamos en el mismo bando. Por eso nos llamamos 'Junts', Junts per Catalunya. Siempre tendremos las puertas abiertas a quien comparta la necesidad de sumar para ser más fuertes”.

Tras el acto fundacional de este sábado, JxCat elegirá su presidencia y dirección en una votación telemática entre los militantes del 7 al 9 de agosto, en un largo proceso congresual que durará hasta el 3 de octubre y que podría modificarse si Quim Torra convoca antes las elecciones. Puigdemont explicó esta semana en una entrevista en eldiario.es que su intención es presidir el nuevo partido pero que no quiere tener responsabilidades ejecutivas y dejó la puerta abierta a ser el candidato en las próximas autonómicas. El presidente de la Generalitat todavía no ha desvelado la fecha de los comicios, pese a que hace semanas que afirma que la tiene decidida, y una de las que en su entorno se apunta como más probable es la del 4 de octubre.

Torra, que también ha participado en el acto de este sábado, ha aprovechado su intervención para defender el ”rigor y transparencia” en la gestión de la Generalitat para combatir los rebrotes de coronavirus. Pese a las críticas recibidas, el president ha presumido de haber actuado con anticipación y colaboración de los ayuntamientos. “La independencia es una causa necesaria porque necesitamos los recursos y soberanía”, ha defendido tras pronosticar que en las próximas elecciones, que aún no ha convocado, los independentistas superaran más de la mitad de los votos. “Tenemos que estar preparados para dar una respuesta a la ciudadanía cuando el independentismo supere el 50 por ciento de los votos ", ha vaticinado.

Los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Borràs, entre muchos otros excargos del Govern de Puigdemont, han tomado la palabra para expresar su apoyo a la nueva formación y apelar al llamado espíritu del 1-O. El expresidente de la ANC y uno de los principales impulsores del proyecto, Jordi Sánchez, ha definido JxCat como “el partido del pueblo”.

La marca JxCat fue creada para las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont, que ya estaba en Bélgica y encabezó la lista con no pocas tensiones con el PDeCAT para la elección del resto de integrantes de la candidatura.

El PDeCAT ha intentado que el expresident y sus afines no les obligasen a disolver su estructura y diluir su proyecto ideológico dentro de JxCat, cuya prioridad, como se ha vuelto a dejar claro este sábad, es la independencia. El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dirigido este viernes una carta a la militancia en la que advierte de que aún no hay acuerdo para confluir con el partido de Puigdemont y no descarta una posible escisión.

"A día de hoy, pese a los esfuerzos ingentes por parte del PDeCAT, la voluntad como partido de transitar hacia Junts per Catalunya no ha sido posible ya que el nuevo instrumento que se constituye mañana ha hecho un llamamiento a sumar personas a título individual y en cambio no garantiza que el Partit Demòcrata y lo que representamos esté ahí", afirma Bonvehí.

Así que el nuevo partido de Puigdemont se constituye sin que todavía no se haya aclarado cuál acabará siendo su relación con el PDeCAT, que ha invitado a los afiliados que se han adherido a JxCat abandonar el partido y les recuerda que no se permite la doble militancia. Uno de los ausentes en el congreso fundacional del nuevo partido ha sido el expresident Artur Mas, que mantiene su silencio en medio de las tensiones entre su partido y JxCat.

Quien sí se ha pronunciado es el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha deseado que al nuevo partido de Puigdemont le vaya muy aunque ha aprovechado una visita a Santa Coloma de Farners (Girona) para lanzarle un nuevo dardo: "Estamos convencidos de que nuestra propuesta es mejor y más útil".