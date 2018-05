El soberanismo se une en el Parlament para denunciar la "criminalización" a los CDR

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una proposición que denuncia unas "criminalización de la protesta social" a través de las operaciones judiciales y policiales contra los Comités de Defensa de la República (CDR). Todos los partidos que se reconocen en el soberanismo, JxCat, ERC, Comuns y CUP, han votado a favor del texto, que incorporaba una petición a la fiscalía para retirar los cargos contra activistas.

Según el texto aprobado, el Parlament "considera una forma de acción política absolutamente legítima la protesta, las movilizaciones y la desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta". Este es el método de lucha en el que los 78 diputados que han votado a favor ven a los CDR. Incluidos los de Catalunya en Comú, a pesar de que su diputado Juan Josep Nuet ha recordado que no comparten los objetivos de los comités independentistas.

"Nosotros hoy no estamos aquí para rechazar o aprobar lo que piensan los CDR, sino para discutir qué se puede hacer en democracia, si se puede protestar, manifestar o luchar por cosas con las que podemos no estar de acuerdo", ha indicado Nuet. En el mismo sentido ha defendido la propuesta el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, que ha asegurado que "se intenta criminalizar la protesta pacífica de los CDR para extender el miedo y que no se proteste".

En términos diametralmente opuestos se ha manifestado la portavoz de Ciudadanos, Sonia Sierra, quien ha rechazado que los CDR puedan ser considerados pacíficos. La propia diputada se ha considerado víctima de la violencia de los independentista en primera persona, recordando que el conjunto de partidos constitucionalistas han recibido 160 ataques.

"Nosotros siempre condenamos la violencia venga de donde venga. No todo el mundo puede decir lo mismo. Nosotros sabemos qué es que se agreda a nuestros regidores, que se ataquen nuestras sedes o tener que salir de este Parlament escoltados", ha explicado Sierra, que ha exigido a los independentistas que condenen la violencia de los CDR.

Desde las filas del PP, Xavier García Albiol ha realizado una argumentación en los mismos términos, considerándose también víctima de la violencia. "Yo no les diré que es terrorismo", ha asegurado, "pero sí que es violencia y coacción".

El PSC, por su parte, ha lamentado que no haya en el Parlament consensos a la hora de condenar acciones en su opinión violentas. El diputado socialista Ferran Pedret ha cargado en su exposición contra lo que ha identificado como lemas de los CDR como "el futuro es nuestro", "las calles serán siempre nuestras" o "el miedo va a cambiar de bando", para asegurar que se excluye a una parte de la ciudadanía catalana de la consideración de pueblo. Con todo, Pedret ha acabado justificando su rechazo al texto por la inclusión de sus enmiendas, algo que desde los proponentes se ha tildado de excusa.