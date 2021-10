El PP se manifiesta junto a Vox y sin Ciudadanos en Barcelona por el 12 de octubre

PP y Vox han participado este martes en la manifestación convocada por varias entidades en Barcelona para conmemorar el 12 de octubre. La principal novedad de este año (en 2020 no hubo una manifestación debido a la pandemia) ha sido la ausencia en la marcha de Ciudadanos, cuya líder, Inés Arrimadas, sí participó en la manifestación de 2019 junto a dirigentes de la derecha y la extrema derecha.

El líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicado que el partido decidió celebrar un acto propio este lunes y participar en las carpas de partidos y entidades constitucionalistas en la plaza Catalunya de este martes. "Nos pareció mejor estar al lado de la gente que desfilar detrás de una pancarta", ha afirmado.

Carrizosa ha negado que la ausencia del partido en la manifestación responda a un "cordón sanitario" para alejarse de Vox, ha insistido en que la formación sí se sumó a la firma del manifiesto previo a la marcha, redactado por las entidades Convivencia Cívica Catalana y Cataluña Suma por España. "Preferimos celebrar el día de la Hispanidad a la forma de un partido liberal, marcando nuestro propio perfil", ha agregado.

Antes del inicio de la marcha, que ha congregado a un par de miles de personas, los representantes de PP y Vox han criticado la ausencia de Ciudadanos. "No lo entiendo, y no voy a decir más. Aquí cabe todo el mundo. ¿Por qué Ciudadanos no está aquí?", se ha preguntado el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.

"Vox está en la calle para revindicar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro frente a la Catalunya que nos dice que no podemos sacar las banderas nacionales y que nos niega el poder decir que somos patriotas", ha dicho el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, antes de participar en una marcha que ha contado con decenas de banderas españolas y donde se han gritado consignas en favor de la unidad de España y en contra del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Por su lado, el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha cargado contra la Generalitat por "mantener las hostilidades contra buena parte de Catalunya" y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por, a su juicio, "ponerse de perfil". "En el PP nos sentimos identificados con la Constitución, la corona y la bandera de España", ha apostillado.