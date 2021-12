El Primavera Sound avisa que puede irse de Barcelona por falta de "interés" del Ayuntamiento

El Primavera Sound, festival de música que desde hace 20 años está establecido en Barcelona, ha advertido de que su presencia en 2023 en la capital catalana no está garantizada por la falta de acuerdo y de "interés" del Ayuntamiento en que el evento se realice durante dos fines de semana. El festival ha anunciado que está buscando otra ciudad para albergar el Primavera Sound en 2023.

"En este momento, el Ayuntamiento no hace ningún esfuerzo por una propuesta como la que tenemos nosotros encima de la mesa para el 2023; es que ni siquiera la quieren. Mira, nosotros vamos a hacer este festival en 2022 y en el 2023 ya veremos", ha aseverado uno de los directores del festival, Gabi Ruiz, en una entrevista en La Vanguardia.

Ruiz ha expresado su "preocupación" por el futuro de la edición 2023. Los impulsores del certamen han afirmado mantener "muy buena relación" con todas las ciudades en las que han exportado el festival, pero han lamentado que en Barcelona no tienen "ningún acuerdo con el Ayuntamiento". "No tienen ningún tipo de implicación", ha manifestado Ruiz.

En la misma entrevista, el otro director del festival, Alfonso Lanza, ha explicado que el modelo de impacto social que propuso el festival "impresionó" a la alcaldesa, Ada Colau, pero ha criticado que "a otros niveles el Ayuntamiento no ha mostrado ningún interés". "Fue todo lo contrario que ocurrió con el Gobierno de España, con Miquel Iceta", ha constatado.

Para Ruiz, el consistorio "no hace ningún esfuerzo" para el evento en vistas al 2023 y dicen que les ha trasladado que no les interesa "el modelo". Los impulsores han denunciado que el consistorio ha multiplicado el alquiler del terreno "por diecisiete" y que todavía no tienen el permiso para la edición 2023. Mientras, Ruiz ha avanzado que están buscando otra ciudad para celebrar el festival.

Según Ruiz, el consistorio justifica que hay fechas negociadas en las que no se pueden realizar eventos en el Fòrum para evitar molestias a los vecinos y ha añadido fechas "de forma unilateral". Cuando pidieron la segunda fecha para la edición del 2023 les dijeron que ya "estaban completas", según la versión de Ruiz, y la decisión depende ahora del concejal del distrito de Sant Martí, del PSC.

"No creo que haya Primavera en el 2023", augura. El festival, que el próximo año estrenará formado durante dos fines de semana y se expande en Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, además de las ya anunciadas Los Ángeles y Oporto, ya ha abierto una oficina en Madrid, una ciudad con "más oportunidades no solo a nivel musical sino audiovisual en general".

"En Barcelona ahora mismo todo es un problema. Y piensan más en el voto y la previsión de voto y en cuándo se forma un gobierno ya se está pensando en las elecciones dentro de cuatro años, lo que provoca una inacción total y que no tengamos un proyecto de ciudad", ha lamentado Ruiz.

"La empresa municipal que gestiona el espacio del Fòrum, BSM, nos envió una carta donde nos decían que no se nos ocurriera contratar grupos y artistas para el 2023. Ahora estamos parados, no sabemos qué decir", ha criticado. Los organizadores han añadido que necesitan una respuesta "antes de finales de año".