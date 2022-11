Primer tuitero condenado en España por difundir 'fake news' xenófobas

La Audiencia de Barcelona ha condenado por primera vez a un usuario de una red social por difundir bulos. Se trata de un tuitero que en 2019 publicó un vídeo en en el que relacionaba al colectivo de menores extranjeros no acompañados con agresiones sexuales.

El fiscal interpretó en esta publicación intención de generar “animadversión contra el colectivo” y le acusó de delito de odio con el agravante de difusión por Internet. Finalmente, en el juicio celebrado la mañana de este martes, el acusado ha aceptado el relato de hechos de la Fiscalía.

Ha sido condenado a 15 meses de prisión, multa de nueve meses con cuota diaria de 6 euros (un total de 1.620 euros) e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con la educación por tiempo de 5 años superior a la pena impuesta. También se ha decretado que debe clausurar sus perfiles en redes sociales, cosa que ya hizo antes del juicio.

La Fiscalía pedía inicialmente dos años de cárcel, pero tanto el fiscal como la defensa han pedido al tribunal que el hombre no entre a prisión, tal como es común en penas de menos de dos años y condenados sin antecedentes. El tribunal ha avisado de que lo resolverá en la sentencia escrita o en el trámite de ejecución de la sentencia. En caso de que los magistrados acepten que no entre a prisión, el fiscal ha pedido como condición que el tuitero deba seguir un curso de igualdad de trato y no discriminación y que durante el tiempo de suspensión de la condena no pueda abrir otros perfiles con contenido discriminatorio.

Los hechos se remontan a 2019, cuando el tuitero publicó un vídeo de segundos en el que se veía una agresión cometida por un hombre en China, que golpea repetidamente e intenta bajar los pantalones a una mujer. Las imágenes iban acompañadas del siguiente texto: “Aquí tenéis el video del mena marroquí de Canet de Mar, a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquís no saldrán en los medios” [sic].

La Fiscalía entiende que se traspasó la línea del Código Penal al afectar la noticia falsa a un colectivo vulnerable como son los menores no acompañados. La acusación pública sostiene que el imputado actuó con “manifiesto desprecio a la verdad” y “movido por su animadversión y rechazo” a los inmigrantes de origen marroquí y, entre ellos, “el sector más vulnerables”, como son los menores inmigrantes no acompañados, tal como se apuntaba en el escrito de acusación, al que tuvo acceso elDiario.es.

Las discriminaciones que se suceden en las redes sociales mantienen en alerta al servicio contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona. Dentro de éstos, en los últimos años se ha constatado un aumento de las 'fake news', noticias falsas que tienden deliberadamente a aprovechar incidentes de actualidad de fuerte impacto para trasladar a la audiencia prejuicios o intentar desprestigiar a algún colectivo, en muchas ocasiones acompañado de material audiovisual inveraz o tergiversado.