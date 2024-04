Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su hijo y apuñalar a la madre en Girona

La juez del juzgado de guardia de La Bisbal del Empordà, en Girona, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su hijo de 5 años y apuñalar de gravedad a la madre en la localidad de Bellcaire d'Empordà. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la causa queda abierta por asesinato y asesinato en grado de tentativa, ambos delitos con los agravantes de género, ensañamiento y parentesco.

Los hechos ocurrieron el miércoles cuando el detenido habría atacado a navajazos al menor y la mujer, de 29 años. Al cabo de unas horas, el hombre fue detenido en el pueblo de Albons. La pareja estaba en trámites de separación pero en el momento de los hechos no existía antecedente judicial alguno de violencia.

Durante ese sábado, entre otras tramitaciones en la causa, se ha practicado declaración al detenido, la petición de pericial médica hospitalaria de la víctima y también el informe forense preliminar de la autopsia así como la comunicación con la oficina atención a la víctima.

Según el TSJC, no existen antecedentes judiciales de violencia en la pareja. Solo se identifica una denuncia a los Mossos de una tercera persona en julio del 2022 por delito de daños. En el marco de esa denuncia, la mujer fue citada pero no declaró ni presentó denuncia. Por tanto, según esta fuente, no consta ningún antecedente de denuncias entre presunto asesino y víctima.

El hombre que presuntamente ha matado al hijo y herido de gravedad a la madre regresó a la escena del crimen tras ser detenido por los Mossos. Desde el lugar, y acompañado de su abogada, reconoció parcialmente los hechos. Según fuentes cercanas al caso, durante la reconstrucción, el detenido reconoció que utilizó sus llaves para entrar en el domicilio. También admitió que iba armado con una navaja.

El hombre, de 27 años, afirmó que la última imagen que tiene del pequeño es estando boca abajo e inmóvil en su cama. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a la agencia ACN que el niño tenía varias cuchilladas en la zona del pecho. Tras la agresión, la mujer fue trasladada al Hospital Trueta en estado crítico.