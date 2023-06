Puigdemont niega al juez que un mosso fuera su escolta mientras cobraba como asesor

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha negado este viernes que él instara al exconseller de Interior Miquel Buch a contratar como asesor a un agente de los Mossos d'Esquadra para hacerle de escolta tras su marcha a Bélgica. El dirigente independentista ha testificado por primera vez en un juicio en España y lo ha hecho por videoconferencia en una causa en la que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación, por supuestamente haber camuflado labores de escolta de ese agente con su nombramiento como cargo eventual de la conselleria.

Durante su comparecencia como testigo, Puigdemont también ha asegurado que ninguno de los mossos que le han acompañado en Bélgica estaban de servicio oficial y no hacían de escolta, ya que no llevaban arma, porra, chaleco antibalas ni la autorización oficial para hacerlo.

El juicio arrancó el miércoles con la comparecencia del intendente de los Mossos que lideró las pesquisas, Toni Rodríguez, purgado posteriormente por la conselleria de ERC. Este constató la “confianza” que existía entre Puigdemont y su presunto escolta.

En la sesión de este viernes, además de Puigdemont, también ha declarado el jefe de los escoltas de la Generalitat hasta enero de 2018, encargado organizar los dispositivos de seguridad de las figuras del Govern. Este inspector ha explicado que los escoltas deben comunicar a sus superiores los trayectos que realizan las personas protegidas, a excepción de los actos estrictamente privados. Respecto a Escolà, ha dicho que era un policía reconocido. El 29 de octubre del 2017 Escolà le llamó para pedirle vacaciones y, como tenía muchas horas acumuladas, se las concedió. Dos días antes Escolà ayudó a Puigdemont a huir a Bélgica, lo que no comunicó a sus superiores y que hizo que otros escoltas estuvieran esperando fuera de la casa de Puigdemont sin saber que estaba vacía.

En todo caso, el inspector ha dicho que los problemas de espalda de Escolà hacían que desde la época del presidente Jordi Pujol no hiciera de escolta personal, porque no podía hacer la formación física necesaria, sino que supervisaba los dispositivo. Ha explicado asimismo que Escolà hablaba varios idiomas y eso facilitaba su trabajo en dispositivos de seguridad con personalidades internacionales.

La defensa de Buch ha citado también a declarar a otro asesor del exconseller entre marzo y septiembre del 2020. Le contrataron para realizar el mismo trabajo que Escolà, pero la llegada de la pandemia alteró las necesidades del departamento. Este eventual era detective privado y Buch también lo quería para que le asesorara en materia de seguridad. Por último, entregó varios informes sobre los métodos de desescalada del confinamiento en países como Polonia, Inglaterra o Italia.

El testigo ha explicado que él trabajaba poco en el departamento y lo hacía con su propio móvil y ordenador portátil. Esto no le supuso ninguna dificultad, ha explicado, y muy a menudo hablaba con Buch por teléfono, haciéndole informes verbales, manuscritos o por correo electrónico. Estos documentos no tenían ningún número de registro o sello de entrada porque eran documentos internos de trabajo sin ningún otro destinatario. El asesor ha dicho que no tenía ninguna obligación de ir físicamente al Departamento y que nunca fichaba. Ahora bien, también debía estar permanentemente a disposición del conseller, incluidos fines de semana y vacaciones.