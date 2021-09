Puigdemont vuelve a Bruselas y retoma su agenda en el Europarlamento

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha aterrizado este lunes a Bruselas tras completar su viaje a la isla de Cerdeña, marcado por su detención a su llegada el jueves por la noche y su puesta en libertad sin medidas cautelares el viernes. "Ahora retomaré la agenda que tenía prevista", ha dicho a su llegada a la capital belga, informa la ACN

Puigdemont asistirá en la tarde de este lunes a la comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo. El expresident ha asegurado que está "contento" de haber estado en la localidad sarda de Alghero y de haberse encontrado con "muchísimos catalanes, alguereses y sardos" durante el festival de cultura catalana Adifolk. "Hemos pasado unos días en contacto con la cultura tradicional catalana y ahora, a continuar", ha afirmado.

Puigdemont no ha aclarado si espera que la Eurocámara se pronuncie sobre su detención en Cerdeña. "No tengo ni idea", ha indicado en los pasillos del aeropuerto, donde varias personas le han increpado con gritos. "Justo lo contrario que la pareja española que se ha sentado a mi lado en el vuelo de l'Alguer a Roma. Me han deseado mucha suerte", ha comentado el expresident en Twitter.

En arribar a Brussel·les, un grup d'espanyols han començat a cridar com energúmens, segurament una mica enfadats pel ridícul que els fa fer el seu país. Just al contrari de la parella espanyola que s'ha assegut al meu costat al vol de l'Alguer a Roma. M'han desitjat molta sort. — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de septiembre de 2021

Puigdemont fue arrestado el jueves en el aeropuerto de Alguer, por una orden del Tribunal Supremo, aunque salió de la cárcel de Bancali en la ciudad de Sassari el viernes, cuando el Tribunal de Apelación decidió que no le iba a imponer medidas cautelares de ningún tipo ni restricciones de movimiento al reconocerle su inmunidad como europarlamentario.

Puigdemont volverá a la isla el 4 de octubre para comparecer en la vista en la que se analizarán si se dan las condiciones para su entrega a España. Mientras su defensa también tiene previsto presentar medidas cautelarísimas ante la Justicia europea.