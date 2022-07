TV3 abre una investigación por la bronca de un diputado de Junts a una periodista tras una entrevista a Borràs

La dirección de TV3 ha abierto una investigación por los hechos que protagonizó el diputado y vicepresidente de Junts, Francesc de Dalmases, que abroncó a una periodista del programa Preguntes Freqüents –FAQs– por las preguntas realizadas a Laura Borràs sobre la causa de corrupción en la que la Fiscalía pide seis años de cárcel a la presidenta del Parlament. El comportamiento del diputado, que solo ha admitido haber trasladado a la informadora “discrepancias profesionales”, ha generado el rechazo unánime del periodismo catalán.

Después de que elDiario.es y NacióDigital publicaran este lunes cómo el diputado agarró por la muñeca y la emprendió a gritos con una trabajadora por las preguntas que el programa había realizado a Borràs, diversos colectivos profesionales y partidos políticos –incluida ERC, socio de Govern de Junts– han pedido explicaciones sobre lo sucedido.

El primer paso en la investigación interna lo ha dado la presidenta del consejo de gobierno de los medios públicos catalanes, Rosa Romà, que ha pedido un informe a la dirección de la cadena para aclarar “en el mínimo tiempo posible” los hechos de ese día, han indicado fuentes de la televisión catalana.

Por su parte, el Consejo Profesional de TV3, organismo que vela los derechos de la cadena pública en el ejercicio de su profesión, emprenderá varias actuaciones para evitar que esta situación pueda volver a suceder. Una de las primeras decisiones, según ha avanzando su presidenta, Marta Prats, a este diario, será ponerse en contacto con Junts para informar de lo sucedido, reclamar una disculpa del diputado y obtener explicaciones y garantías de que no se repetirá.

“La actitud exaltada del diputado sobrepasó los límites que toda persona debe tener en TV3, dentro o fuera del plató”, afirma Prats, que considera que el episodio es “inaceptable en el fondo y en las formas”. Por esta razón, la presidenta del Consejo Profesional de Programas también tiene previsto elevar a la dirección de la cadena una propuesta de código de conducta para todos los equipos, colaboradores y acompañantes de las personas que acudan a TV3. “Levantarle la voz a una persona no puede ocurrir, porque es una forma de coaccionar el ejercicio profesional”, asevera. El Consejo se reunirá este martes y seguirá analizando el caso.

También el Col·legi de Periodistes se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos la noche del 9 de julio en los estudios de TV3. “Basta de coacciones y agresiones a los y las periodistas”, ha tuiteado el colegio profesional catalán, que ha tildado de “intolerables” los hechos. Este martes la dirección de la entidad se reunirá para abordar la cuestión más a fondo.

Otro de los grupos profesionales que se ha manifestado ha sido el Grup de Periodistes Ramon Barnils. En su caso, con una significación especial ya que De Dalmases es miembro de esta organización. “Leemos informaciones en NacióDigital y ElDiario con extraordinaria preocupación. Las actuaciones descritas están muy alejadas de los principios del Grupo y abriremos un procedimiento interno de investigación dado que Francisco de Dalmases es socio de la entidad”, ha expresado el Grup Barnils.

Otra de las derivadas del caso es la política. Este lunes el grupo de En Comú Podem anunció que tenía previsto formular una pregunta sobre el caso en la comisión de control de la Corporación Catalana de Medio Audiovisuales. Una comisión donde, casualmente, se sienta en representación de Junts el propio diputado Dalmases, licenciado en periodismo. “Si esto se confirma, es absolutamente inadmisible. Para cualquiera, pero un diputado tiene además un código de conducta que le exige respeto hacia los profesionales de la información”, ha afirmado Susana Segovia, diputada de los comuns.

Otra de las diputadas que se sientan en la misma comisión, la representante de ERC Raquel Sans, también ha calificado el comportamiento del diputado como “intolerable”. “Como periodista y como diputada muy preocupada por esa información. Hay comportamientos intolerables. Siempre, siempre, máximo apoyo a los y las profesionales. Espero que se aclare todo”, ha escrito Sans en su cuenta de Twitter.

El director del programa confirma la intimidación

Ni el diputado Francesc de Dalmases ni el equipo de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han dado explicaciones sobre los hechos más allá de asegurar que la discusión con la periodista de TV3 no fue agresiva. Sin embargo, a media tarde, el diputado ha colgado un tuit con el que trataba de desacreditar la información ofrecida por este diario. “Ante las afirmaciones que se han publicado, quiero aclarar que no insulté ni intimidé a nadie. Fue una breve conversación y desde una perspectiva periodística planteé discrepancias profesionales”. Junto a este texto, el diputado ha colgado unas declaraciones que hizo hace una semana el director del programa, Pere Mas, donde afirmó que De Dalmases “no estaba especialmente enfadado”, si bien dejó claro que no presenció los hechos.

Sin embargo, el propio Mas ha salido al paso de estas supuestas pruebas presentadas por el diputado de Junts. “Ante las informaciones que se han publicado en NacióDigital y en elDiario.es quiero aclarar que son ciertas. Tal y como se explica, la persona afectada no quería denunciarlo y lo respeté. Por eso suavicé el incidente en RAC1”, ha escrito el director del espacio televisivo. “Dado que se me está utilizando para tergiversar los hechos, añadiré que numerosas personas oyeron el incidente y que los gritos llegaron a la entrada del plató del FAQs”, ha remachado.