Vox traslada a los distritos de Barcelona su campaña contra la bandera LGTBI

La ofensiva de Vox contra los símbolos LGTBI en sedes oficiales ha llegado estos días hasta los barrios de Barcelona. Desde que la extrema derecha alcanzó los gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones de 2023, se ha evidenciado su fijación contra la bandera arcoíris en sedes oficiales. En la capital catalana, desde la oposición exigieron el día del Orgullo su retirada en distintas sedes de distrito.

Vox, que cuenta con dos concejales en Barcelona, registró al menos cuatro instancias en los distritos de Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí y Nou Barris para que se retire la bandera de las sedes del consistorio, según ha podido constatar elDiario.es. En todas ellas, los concejales de distrito del partido alegaron que se trata de una bandera no oficial que infringe la ley y amenazaron con acudir a los tribunales si el consistorio no accedía a su demanda, tal como sucedió.

“En caso de no proceder a la retirada, nos veremos en la obligación de acudir a la vía judicial”, recalcaba Vox en la instancia, que se refería al emblema de la diversidad sexual y género como “la llamada ‘bandera LGTBI'”.

El Ayuntamiento, sin embargo, no las retiró. Ya en julio pasado, justo antes de la fiesta Pride! BCN, el alcalde Jaume Collboni rechazó la petición del grupo municipal de Vox de no colgar la bandera. Esta vez, el día del Orgullo, el pasado 28 de junio, afirmó desde el consistorio: “En Barcelona no escondemos la bandera; al contrario, mostramos la bandera del orgullo y de la diversidad porque la sentimos nuestra”.

Al acto para colgar la bandera del balcón que da a Plaça de Sant Jaume, justo antes de iniciar el Pleno Municipal el pasado viernes, acudieron representantes de todos los partidos salvo de Vox. Collboni aprovechó además para anunciar una nueva ordenanza contra la LGTBIfobia, según el consistorio pionera en toda España, y que se abrirá en los próximos meses a un debate ciudadano.

En su intervención, el alcalde socialista se refirió a los episodios de retiradas de banderas en algunos edificios de la Administración instigados por Vox u otras entidades de extrema derecha. “Es una realidad objetiva que el discurso del odio de institucionaliza y toma el poder, un discurso que nos quiere esconder, invisibles y callados”, advirtió el edil, que argumentó que la nueva ordenanza debe servir para evitar que se incrementen los casos de discriminación.

La ofensiva de Vox contra el colectivo LGTBI se ha evidenciado de nuevo durante el Orgullo de este 2024, con acciones de boicot en las que ha participado también el PP. En ciudades como València o Toledo, donde gobiernan ambas fuerzas políticas, la policía retiró el símbolo arcoíris que habían colocado partidos de izquierdas. En la capital valenciana, además, la alcaldesa, María José Catalá, argumentó que no sacaban la bandera porque tampoco lo hacen en el día del ELA o del Alzheimer.

En sus escritos, Vox alega repetidamente que la bandera LGTBI en edificios oficiales vulnera la ley que regula la bandera de España de 1981. A menudo, hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que se opuso a que ondeara una bandera independentista canaria en una sede municipal.

No obstante, existe diversidad de resoluciones judiciales. Y en cuanto a la bandera LGTBI, la justicia ha tumbado varias peticiones del colectivo Abogados Cristianos en los últimos años para que se retiren estos símbolos en diadas como el Orgullo.