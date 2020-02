Denuncian la situación de las Tablas de Daimiel: los incendios subterráneos podrían producirse en verano

El Pleno del Patronato de las Tablas de Daimiel ha apoyado este jueves la solicitud realizada por la Comisión Mixta de los parques naciones de Castilla-La Mancha de derivar 20 hectómetros cúbicos procedentes del Tajo-Segura a través de la Conducción a la Llanura Manchega para garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, tal y como establece en su Plan Rector.

Así lo ha comunicado el presidente del Patronato, Esteban Esquinas, encargado de informar de las conclusiones más importantes de la reunión celebrada en la localidad ciudadrealeña. Ha señalado que la situación que en estos momentos atraviesa el Parque Nacional, con 74 hectáreas encharcadas (el 4,26% de su superficie inundable) necesita de esta aportación externa.

Además ha advertido igualmente que, sin aportes de agua, los episodios de incendio de turbas podrían producirse a principios de verano. En cualquier caso, se mostraba esperanzado ya que, decía, “una no aprobación del trasvase no es lo mismo que una denegación”. “En aquel momento esa no aprobación se justificó por la situación que había en la Cabecera del Tajo”, por lo que se mostraba esperanzado de que esta nueva petición pudiera salir adelante.

Apoyo al plan ministerial

Al mismo tiempo, el Patronato de Las Tablas de Daimiel ha instado a las administraciones competentes “a trabajar en la restauración del funcionamiento hidrológico natural del Alto Guadiana con el objetivo de garantizar los aportes hídricos necesarios para la conservación de nuestro Parque Nacional”. Por ello, el Patronato ha valorado positivamente el programa de control de extracciones que ha presentado el Ministerio de Transición Ecológica al considerarlo “imprescindible para intentar frenar el actual descenso continuado del nivel piezométrico, deseando que sea suficiente y eficiente”.

Por otra parte, ha señalado que la activación de la batería de sondeos está contemplada por el Patronato como una “medida preventiva y complementaria” para evitar la autocombustión de las turbas, en ningún caso, considera que “pueda ser contemplada como una actuación que, por sí sola, garantice la conservación del ecosistema acuático del Parque Nacional” y, por tanto, ha indicado que “se debería emplear con cautela ya que supone un incremento del déficit hídrico del acuífero”.

En la jornada ha quedado latente la “preocupación por el traslado geográfico de derechos de riego que se observa en los procedimientos de transformación de los aprovechamientos de aguas privadas en su paso a concesión aproximándolos al Parque Nacional y aumentado la presión sobre él”. Por ello, desde el Patronato se va a remitir un acuerdo instando al organismo de cuenca a limitar este traslado geográfico.

FOTO: Ayuntamiento de Daimiel

La Junta pide consenso

Por su parte, el director general de Medio Natural, Félix Romero, ha trasmitido la voluntad del Gobierno regional por “trabajar en una línea de consenso entre todos los actores implicados en el uso y gestión del Parque, un lugar emblemático que viene arrastrando durante décadas las consecuencias del conflicto de intereses entre de distintos sectores económicos de los que -señaló- todos de una u otra manera somos parte”. De ahí, ha reseñado, “urge poner remedio a esta situación y avanzar en el dialogo y el consenso”.

Según Romero, la situación de Las Tablas de Daimiel es un indicador de que algo no se está haciendo bien, por lo que “son necesarias medidas de urgencia que nos permitan salir de la situación en la que estamos”, a pesar de saber que “no es la solución a los problemas del Parque, es solo una medicina que hay que darle en un momento crítico”. “Sin esta solución es muy difícil asegurar la mínima capacidad de convivencia de los ciclos ecológicos con lo que ha de ser” ya que “no cabe esperar una recuperación rápida natural, mucho más en un contexto de cambio climático”.

Opinión de los ecologistas

Por su parte, Rafael Gosálvez, representante de las organizaciones ambientales en el Patronato, ha informado de su voto en contra de la solicitud de este trasvase, ya que “este escenario de emergencia climática y ambiental con una situación tan negativa en Las Tablas muestra que el regadío en La Mancha Húmeda no es sostenible”, por lo que ha instado al Gobierno Regional a poner en marcha las políticas necesarias para iniciar un proceso de reconversión pactado y negociado del sector agrícola que permitan la recuperación de los niveles del acuífero.