Enfermeros especialistas durante la pandemia: "Hacen contratos de un año a residentes, yo he encadenado 130 en dos años”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha contratado a más de 4.300 profesionales sanitarios durante la crisis de la COVID-19, un 38% de ellos en Enfermería. Es uno de los datos que más se ha repetido durante la gestión de la pandemia que todavía no ha terminado.

En concreto, el pasado mes de abril, el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Íñigo Cortázar, anunciaba la contratación, durante un año, de todos los residentes que terminan su formación en este 2020. Un ‘premio’ al esfuerzo durante la crisis sanitaria y una buena noticia para la Sanidad pública que, sin embargo, deja en la cuneta a otros profesionales sanitarios.

Juan es enfermero especialista en Atención Primaria en Toledo. En realidad, su nombre es ficticio. Ha preferido permanecer en el anonimato para denunciar lo que califica de “situación injusta que no tiene mucho sentido”.

Y es que la contratación de los enfermeros residentes durante un año dejará fuera a los enfermeros especialistas que ya estaban en el circuito laboral. “Los que llevamos ya cinco años como especialistas nos hemos quedado chocados”. Dice no entender la decisión.

“Lo que puede parecer una gran noticia para reforzar la Sanidad ante la pandemia que vivimos, esconde el hecho de que los profesionales que ya estábamos antes en la bolsa tendremos peores contratos que nuestros compañeros recién formados”. Y no solo eso, explica, “algunos nos iremos al paro o seguiremos con cinco contratos a la semana y sin cobrar ni cotizar los festivos”.

La precariedad de los enfermeros especialistas

Tras esta denuncia se esconde un sistema de precariedad contractual de estos profesionales que ya se producía antes de la llegada de la COVID-19. Los contratos más habituales, explica Juan, “son los que se hacen por días”. Lo dice alguien que lleva trabajando dos años en el SESCAM y que durante este tiempo ha acumulado 130 contratos. “Con un día de antelación te comunican a qué municipio y centro has de ir. Al final recorres toda la provincia”.

A eso se suma que los contratos lo son de lunes a viernes. “Ese día te echan y hasta el lunes no quieren saber nada de ti” y en algunos casos estos contratos se reducen a media jornada. “Haya veces que te envían a un pueblo de 8 a 11 y cuando estás allí te mandan a otro de 11 a 15 horas”.

“Ahora a los compañeros residentes se les ha ofrecido contrato de un año, sin contar con quienes estamos en bolsa. En mi caso, por ejemplo, estoy cubriendo una baja. En el momento en que se acabe quizá no tenga trabajo. Sé de alguna compañera de Albacete que se ha quedado en paro por este motivo”.

Ni siquiera sus contratos les reconocen su condición de ‘especialistas. “Tenemos contratos de enfermeros generalistas”.

"Hice siete u ocho guardias en poco más de quince días"

A Juan, como a todos los sanitarios, le ha tocado vivir muy de cerca la pandemia. “Muchos compañeros estaban de baja, uno de ellos incluso en la UCI”. Una situación sobrevenida ante la que había que actuar: “A los que quedamos nos tocó asumir más guardias, las consultas de los demás. Sobre todo los quince o veinte primeros días fueron regulares. No sé si hice siete u ocho guardias en esos días. Eso es terrible. A veces, tras 24 horas no podías librar al día siguiente. No había personal para cubrir las consultas, pero no podíamos dejar desatendidos a los pueblos”.

Recuerda también “la falta de material al principio. Ahora parece que van trayendo. Ha sido muy complicado”. En la actual fase de la pandemia tampoco han asumido un protagonismo especial para investigar casos sospechosos y su entorno. “No, ni siquiera hemos sido contratados para los rastreos y hubiera estado bien porque ya tenemos formación para hacerlo, pero ese es otro tema”.

Enfermeros especialistas, una categoría que existe en Castilla-La Mancha desde hace seis meses

Juan explica que los enfermeros especialistas son “como los MIR, con formación especializada. Funciona igual”. Son un colectivo pequeño. “Son muy pocas plazas” cuando se convocan. Unas 900 para toda España, explica, “a las que suelen concurrir unas 18.000 personas convocadas por el Ministerio de Sanidad”.

Quizá por eso, apunta, “los sindicatos tampoco nos tienen en cuenta. Suelen mirar por las mayorías, y hay muchos más que no son especialistas”. También se sienten olvidados por su colegio profesional. “Hemos enviado escritos y por lo que parece tampoco están muy interesados. Estamos en terreno de nadie”.

“Cualquiera puede trabajar en lo nuestro y ni siquiera tenemos prioridad para acceder al puesto”, lamenta este joven profesional de apenas 27 años. Pone como ejemplo el de otras de las grandes especialidades de la Enfermería, las matronas. “Tienen reconocimiento. Solo puede trabajar en ello quien se ha especializado en Ginecología, pero no cualquier enfermero o enfermera”.

Por eso reclaman al SESCAM imitar la iniciativa de otras comunidades autónomas que han creado bolsas de empleo específicas para enfermeros especialistas. “Es el caso de Aragón. Durante la pandemia han ofertado 104 plazas. Asturias también tiene bolsa propia”. Y así se hace también en Medicina, explica. “Si alguien tiene especialidad en Familia, para ir a Atención Primaria se contrata a esa persona. Para eso tiene la formación que hace falta”.

Paradójicamente en diciembre de 2019, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, anunciaba un decreto por el que se creaba en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) la categoría estatutaria de personal enfermero/a especialista. Lo imprevisto de la crisis sanitaria lo ha dejado sin apenas recorrido.

El pasado 26 de mayo, y dentro de la ronda de encuentros que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viene manteniendo con distintos sectores en el contexto de la crisis sanitaria, el Consejo de Colegios de Enfermería de la región reclamaba, entre otras cosas, la creación de puestos específicos para enfermeras o enfermeros especialistas.