El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de "postureo" en sus críticas al acuerdo PSOE-Bildu y le reta a "enfrentarse" a Sánchez

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo ha acusado al presidente de la Junta y responsable del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de estar en "el postureo para conseguir un titular de prensa" después de que ayer dijese sentirse "dolido y perplejo" por el acuerdo entre PSOE y Bildu a cuenta de la reforma laboral.

Y en este sentido ha retado tanto a García-Page como a sus diputados nacionales "a que salgan públicamente a mostrar su desacuerdo con las decisiones de Sánchez" porque, hasta ahora, no ha tenido "la valentía de dar la cara para enfrentarse" al presidente del Gobierno de España.

Page ya no engaña a nadie” y no lo puede hacer porque “su palabra no vale nada” al demostrar en innumerables ocasiones "que su posición con respecto a Sánchez es la de obedecer y no enfrentarse en ningún momento, lo que le convierte directamente en cómplice de sus pactos con los proetarras de Bildu y de las decisiones que toma el gobierno socialista de España".

La secretaria de los 'populares' castellanomanchegos ha recordado que fueron los nueve diputados nacionales del PSOE los que, "mandados por Page, votaron a favor del Gobierno de Sánchez, auspiciando así un gobierno que depende de nacionalistas, comunistas y proetarras". Ahora, dice, "no puede simular que le extrañan los acuerdos de Sánchez, ya que él es cómplice de los mismos, así como sus nueve diputados nacionales".

La imagen de García-Page está "dañada", según el PP

Agudo ha lamentado la “tomadura de pelo y la auténtica vergüenza” que supone para la región ver a un presidente “tan perdido y desnortado” que en los peores momentos por los que ha pasado nuestra tierra en la historia está más preocupado de lavar su “dañada imagen” por los insultos a sanitarios, profesores y personas mayores que por dar soluciones a los castellano-manchegos.

Carga contra el "cómplice" Ciudadanos

Carolina Agudo ha cargado también contra Ciudadanos porque en su opinión su "actitud" de acercamiento al PSOE tanto a nivel nacional como autonómico "les hace cómplices de todas estas decisiones y de todos estos pactos" aumentando así la "nómina de socios" del PSOE junto a Podemos, Bildu, ERC o el PNV.

Agudo les ha recomendado "alejarse de quien insulta a médicos, profesores y personas mayores de la región, puesto que los hace cómplices necesarios y responsables de todo lo que haga Page".



“No sé si a los responsables de Ciudadanos les merece la pena cargar con la imagen de Page a costa de una foto”, ha espetado Agudo que ha insistido en que “hoy día, estar junto al PSOE es estar del lado de los insultos, la soberbia y de los que pactan con quienes pretenden arruinar y romper España”.