Pamela Palenciano, la monologuista vetada por Vox en Madrid, llega al festival Fem.20 de Toledo

La cuarta edición del festival Fem.20 de Toledo seguirá reivindicando la igualdad de género con una variada propuesta cultural protagonizada por el talento de mujeres como las cantantes Cristina del Valle y María Villalón, la monologuista Pamela Palenciano, la escritora Laura Freixas o la directora y actriz Mabel Lozano.

El festival se celebrará entre el 28 de febrero y el próximo 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, en el que se ha convocado una manifestación bajo el lema 'Toledo por la igualdad real entre mujeres y hombres: "Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras"' a las 12.00 horas y recorrerá el trayecto entre la plaza de Zodocover y la plaza del Ayuntamiento.

Las actividades de Fem.20 Toledo han sido presentadas este lunes por la concejala de Igualdad, Ana Abellán; la directora de la Caja de Música, Raquel García; la directora de Banca de Instituciones de CaixaBank, Maica Díaz Chirón; Patricia Payo del departamento técnico de Tagus; la directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Carmen Morales, y numerosas integrantes del Consejo Local de la Mujer.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Toledo, tiene como objetivo "dar visibilidad al talento femenino en diferentes áreas y especialidades" como la cultura, el deporte o la educación, según ha manifestado Abellán, que ha recordado que el próximo 8 de marzo será "un día de reivindicación por la igualdad en el que se cumplen 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing.

Programación de Fem.20

Así, el día 28 de febrero, a las 18.00 horas, el festival comienza con en la Biblioteca regional con la presentación del libro 'A mí no me iba a pasar', de Laura Freixas, una autobiografía con perspectiva de género en la que la autora catalana repasa una época de su vida con un matrimonio que termina por no ser lo que había imaginado y donde debe afrontar numerosas dificultades en el mundo laboral, tanto como editora como escritora.

El sábado 29, a partir de las 13.00 horas en el Círculo de Arte de Toledo, se celebrará 'La caja de música Fem Rock', un repertorio en el que alumnas y profesoras harán un recorrido por la música de diferentes artistas femeninas de distintas épocas como Aretha Franklin, Etta James, Lady Gaga o Amy Winehouse.

El mismo sábado, a las 12.30, a las 17.30 y a las 18.30 horas, la Iglesia de San Sebastián acogerá la representación teatral 'La rebelión de las mujeres', una pieza interactiva en la que el público será convertido en personaje, participando de manera directa, o a través del juego teatral, en el desarrollo de la historia.

El teatro tendrá su continuidad el domingo, 1 de marzo a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. En esta ocasión se trata de un teatro interactivo familiar bajo el nombre 'Las limpiadas de las mujeres'. El mismo día, a las 19.00 horas, la Sala The Times acogerá el concierto de Celia Carballo, una consolidada cantante de jazz y soul del panorama musical.

Cine y música para reivindicar la igualdad

La semana en la que se celebrará el 8 de marzo arrancará con el ciclo 'Música en la Biblioteca', con un concierto de Amaia Arrieta (soprano) y Carmen Hernández-Sonseca (piano), a las 18.00 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Se trata de un acto con entrada libre hasta completar aforo.

También, el mismo lunes, 2 de marzo, el Cine Club Municipal de Toledo proyectará, 'El proxeneta', con la presencia de su directora Mabel Lozano y que, como es habitual, se podrá ver el lunes en el centro cultural Liberbank, el martes en el Teatro de Rojas y el miércoles en la Sala Thalia.

El martes 3 de marzo se celebrará, como el primer martes de cada mes, una concentración contra la violencia de género en el Paseo de Merchán, convocada por el Consejo Local de la Mujer.

El miércoles 4 de marzo, la Biblioteca regional contará también con la proyección de la película 'Los méritos de Madame Curie', enmarcada en el ciclo de cine y conferencias 'Valores de una vida'.

Matadero Lab, Sala Pícaro, Sala Los Clásicos o Círculo de Arte, espacios Fem

De su lado, Matadero Lab acogerá también el miércoles día 5, a las 19.00 horas, el monólogo 'No solo duelen los golpes', de Pamela Palenciano, en el que se propone, desde una experiencia de pareja en la que vivió violencia y maltrato, una mirada al tipo de relaciones en el marco del patriarcado.

El jueves 5, entre las 10.00 y las 14.00 horas, la Cadena Ser celebrará el II Foro de liderazgo femenino 'Ser mujer. El poder de la voz femenina', en el patio del Ayuntamiento de Toledo. Por la tarde, a las 19.00 horas, han programado la charla 'La salud ginecológica a lo largo de las distintas etapas de la mujer', dirigida por el doctor Miguel Ángel López González.

También el jueves, a las 20.30 horas, la Sala Los Clásicos acogerá el concierto de Cristina del Valle y Lydia Cacho, más otras artistas invitadas, y que celebrarán bajo el título de 'Música por la igualdad: Ellas dan la nota'. A las 22.00 horas, la Sala Pícaro contará también con una nueva sesión de 'Pícaras Blues Jam'.

El día 6, a las 18.00 horas, habrá un cuentacuentos infantil, 'No me cuentes cuentos', a cargo de Belén García en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, dentro del espacio 'La maleta de Flanagan y los cuentos mágicos'.

A las 19.00 horas, también el viernes 6 de marzo y en el Salón de Actos de la Biblioteca del Alcázar, se llevará a cabo un encuentro con Charo Nogueira, dentro del programa 'La estantería violeta', promovida por la Consejería de Educación y Cultura.

Matadero Lab, dentro de su programación de 'La senda del cuento', acogerá también el día 6, a las 21.00 horas, la obra 'Brujas, hadas, hechiceras y otras mujeres libres', de Ana Griott. Por su parte, a las 22.00 horas, la Sala Pícaro contará con el concierto de María Aguado, natural de Talavera de la Reina.

El día 7 de marzo, a las 10.30 horas, se celebrará también la VII Carrera Solidaria 'Mujeres y hombres por la igualdad', que contará con dos circuitos, uno de 1,5 kilómetros y otro de 5.

Asimismo, este sábado se proyectará el documental 'Hijas de Cynisca', a las 18.00 horas en Matadero Lab, y se abrirá después una mesa de debate en la que estarán presentes la directora Beatriz Carretero, la periodista Paloma del Río y las deportistas Dori Ruano, Isabel Fernández, Sonia Labrado y Susana Aznar.

Como preludio ya a la cita del 8M, la noche del sábado 7 contará con el concierto de María Villalón, 'Desde Ayamonte hasta Fado', a las 21.30 horas en el Círculo de Arte de Toledo, y a las 00.00 horas, la Sala Pícaro celebrará una sesión de dj con 'Femme fatales'.