A Podemos les falta el "broche de oro" legislativo: Participación Ciudadana y Garantías Ciudadanas

María Díaz, portavoz del grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha ha destacado en su balance del último año político el "coraje" de la militancia de la formación morada al decir que sí a un gobierno conjunto entre PSOE y Podemos. "Fue una decisión muy importante para asumir responsabilidades, así lo dijo un porcentaje muy importante de los inscritos y nosotros, por tanto, acogimos el mandato y le dimos forma. Fue una decisión que permitía negociar las políticas, porque siempre es difícil demostrarlo en la práctica", explicaba la diputada.

"Nos sentimos orgullosos porque somos la referencia progresista para el resto de comunidades y para el país. Podemos sabe y puede gobernar, al menos como los demás", continuó Díaz. De este modo, ha destacado que en el último año se ha avanzado "mucho más" que en los otros dos anteriores de legislatura. "Pero nos falta lo más importante, poner el broche de oro", recalcó, haciendo referencia a las leyes de participación ciudadana y de garantías ciudadanas, pendientes todavía de llegar a Consejo de Gobierno . "El último curso es decisivo, hay que demostrar lo aprendido. En el tramo final estará en juego toda la temporada y nos tendrán que aprobar a todos", explicó.

Además, hizo referencia a la Ley de Vivienda regional y también a la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, que ya se encuentra en trámite en las Cortes regionales. "La aprobación de estas leyes supondrá un salto de categoría a nuestra región", afirmó. Por otro lado, el grupo de Podemos trabaja ya "con distintas entidades" para poder presentar distintas Proposiciones No de Ley en el próximo curso legislativo, que van a ser "muy importantes", adelantando una relacionada con el colectivo LGTBI. "No me canso de decir que la ciudadanía va por delante de quienes gobiernan".

"Las Cortes han tenido mucha más actividad que en años anteriores, han salido leyes e iniciativas en un parlamento que estuvo mucho tiempo dormido", aseguró Díaz que resaltó también las iniciativas y aportaciones desde su grupo parlamentario incluso en las ocasiones en que ha sido un trabajo conjunto con el Gobierno. La Ley de Protección y Apoyo a las Personas Discapacitadas, por ejemplo, es "pionera" y con una "aportación grande" desde Podemos.

Dentro de los trámites parlamentarios, Díaz ha insistido en que la formación está "preparada y disponible" para negociar las cuentas para el 2019, eso sí, exigiendo que tengan en cuenta tanto a la Ley de Participación Ciudadana como la de Garantías Ciudadanas. "[Las leyes] necesitan de estos presupuestos, pero estos también de ellas", aseguró. "Nuestro objetivo prioritario en los últimos presupuestos es que lleguen pronto y tenemos la voluntad y disponibilidad absoluta en materializar las leyes que se están tramitando".

Para las cuentas no ha habido todavía una conversación normal o formal, pero están "dispuestos" a sacarlas adelante para "materializar el progreso en la región". "Castilla-La Mancha necesita nuevos presupuestos, debe seguir avanzando", recalcó.

María Díaz ha criticado también, una vez más, la oposición llevada a cabo por parte del PP algo que "no sé siquiera si llamarlo oposición" porque "no ha sido constructivo, ha sido hooliganismo parlamentario" por parte de un PP "demasiado desnortado, demasiado nervioso" y "sin ganas de construir absolutamente nada, han sido la kale borroka del parlamento".