Suspendido el juicio contra el exsacerdote acusado de abusar de niños en Ciudad Real

La Audiencia Provincial ha aceptado una solicitud de nulidad parcial presentada por la defensa del procesado. Se trata de un defecto formal que no afecta al fondo de la causa El abogado de la defensa ha alegado "indefensión" solicitando la nulidad de las actuaciones El motivo ha sido que tras la toma de declaración de los menores se les entregó el documento de la transcripción pero no el vídeo del mismo El abogado de la acusación particular, que representa a tres de los nueve menores, Rodrigo García, ha tachado de "inoportuna" estas suspensión pero la acata