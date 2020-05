The Veroñas, "punk rock desde la cueva" liderado por mujeres en Guadalajara

Veroño, una época del año que nace del cambio climático. Y de estos otoños tan calurosos que se viven recientemente viene el nombre de The Veroñas, un grupo que se puede definir como "punk rock desde la cueva", pero que realmente es un "batiburrillo de estilos". Madi, Aída, Isa, Raquel y Eduardo conforman un grupo que lleva ya cinco años en el circuito musical de Guadalajara. La realidad es que 'veroño' les hacía gracia por rimar con 'coño' y de ahí llega finalmente el nombre.

"Estábamos todas en un poco crisis personal y en mi caso, después de dos maternidades, fue la búsqueda del espacio personal", explica Madi, que es una de las encargadas de escribir las canciones. El paro también fue otro de los motivos por el que estas mujeres, y más adelante Eduardo, deciden unirse para hacer música. "Arrastrábamos la crisis económica desde el 2008, pero también en muchos otros aspectos", asegura la cantante. Al principio, sin "ningún tipo de intención". "Isa al principio cantaba con un megáfono", recalca.

"Hicimos versiones y varias 'jam sessions' absurdas de las que empezaron a salir temas. Nos planteamos entonces que necesitábamos un bajo", recuerda Madi. La bajista llegó enseguida. "De repente eramos todo tías, pero sin intención y sin casuística. Luego incluso nos llegaron a criticar cuando se sumó Edu". Eduardo llega como productor, cuando quisieron grabar un EP, y ahora también sustituye a Raquel, que sigue activa pero alejada, por el momento.

"Las letras las compone principalmente Madi, pero también Raquel y Aída. Ellas siempre dicen que componen sobre las cosas que pasan en su día a día, en su vida, en la sociedad alrededor de ellas", explica Isa. También se trata de una "forma de expresión", que es inevitable que también llegue el feminismo. "Nos sale porque nos nace dentro, porque son dificultades que finalmente siempre vives".

Ahora, ¿cómo se puede compaginar llevar un grupo?. "Lo llevamos bien, dentro de las posibilidades que tiene cada una. Es un espacio de diversión para nosotras y por eso lo llevamos bien", explica Aída. Durante el confinamiento participaron en el festival organizado por Abriendo Fronteras Guadalajara, 'Primavera Caleidoscópica Guadalajara' que también les abrió un paréntesis dentro del encierro. "Fue muy divertido", afirma Isa.





Feminismo

El feminismo es un tema que no puede quedar fuera al hablar de la esencia de un grupo compuesto principalmente por mujeres. "Es algo que es intrínseco al hecho de ser mujer. Otra cosa es que seas más o menos sumisa con el sistema que te ha tocado, o si lo prefieres, ser más o menos reactivas. Hay mujeres que lo llevan muy dentro, pero yo pienso que esto te hace enfermar. Esto es lo bueno que tiene la música, porque acaba siendo una reivindicación de lo que te duele, porque le pasa a tus hermanas", asegura Madi.

The Veroñas ha tocado fundamentalmente en Guadalajara y en Madrid, y también han llegado a otras ciudades como Zaragoza. Normalmente, suelen ser 'bolos' en salas y centros sociales, también festivales mixtos o no mixtos. El último, el 'Primavera Caleidoscópica' que tuvo que ser on-line. "Moló bastante, porque así podemos buscarnos las castañas y ver qué es lo que podemos hacer desde casa", recalca Eduardo, que asegura que el formato acústico 'veroño' quedó "muy guay". "Te das cuenta del talento tan grande que hay en nuestro grupo, el productor, menudo talento", se ríe Madi.

Aseguran que han sido "muy bien" acogidas en Guadalajara y que siempre se valora "un huevo" que sean un grupo mayormente formado por mujeres. "Por esa parte muy bien. Algún comentario o actitud machista sí que hemos visto, pero hemos sido bien aceptadas", afirma Isa. Madi reflexiona también sobre este tema: "Para mí hay dos vertientes. Por un lado escuchas que 'joder, qué bien lo hacéis', claro, joder, ¿qué te esperabas?". También explican que muchas veces son llamadas porque es "guay ser inclusivo", y entonces se plantean que "a lo mejor no molas tanto sino que llenas un cupo".

"Tenemos una responsabilidad de no permitir que te llamen sólo por llenar un cupo, sino dar un show de calidad, y que todo el mundo sude tanto como tú. Al final, el secreto está en pasártelo de puta madre con la gente que está contigo en el escenario", afirma Madi. "Nos hemos encontrado algún comentario machista, y también hemos pasado para no gastar energía en gente que no sepa pensar más allá del sistema patriarcal", concluye Isa.