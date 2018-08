La Serranía conquense clama en Toledo contra las macrogranjas: “La única población que van a fijar es la de los gorrinos”

Pitos, consignas y cantos ‘serranos’ este lunes en la toledana plaza de Zocodover en contra de las macrogranjas porcinas. En concreto de la que Icpor Soria, empresa vinculada a Incarlopsa, quiere instalar en la localidad conquense de Zarzuela, con 2.600 plazas.

Convocadas por la Plataforma ‘Serranía de Cuenca Limpia y Viva’, un centenar de personas se han desplazado desde aquella provincia hasta la capital regional con mensajes muy claros -no exentos de crítica- para el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, en cuya gestión se centraban muchas de las pancartas. “Page, si no defiendes tu tierra y su gente vaya mierda de presidente”, se podía leer en una de ellas, mientras cantaban “los gorrinos no votan, señor Page entérese” o “Page escucha, la sierra está en la lucha”.

Pancarta este lunes en la toledana plaza de Zocodover Foto: eldiarioclm.es

Los mensajes al presidente castellano-manchego han sido los más repetidos Foto: eldiarioclm.es

Serranía Limpia y Viva ha pedido este lunes a la Junta de Castilla-La Mancha un pacto autonómico en el que “se aborde el despoblamiento y la fragilidad de la economía de las zonas rurales de montaña desde una visión integral”. Reclaman una legislación adaptada a una producción local y artesana que, dicen, “facilitaría el funcionamiento de las empresas que nacen y trabajan en nuestra comarca”.

El portavoz de la Plataforma Serranía Limpia y Viva, Ángel Daniel Chacón , ha comentado que solo en la provincia de Cuenca hay una solicitud de instalación de tres macrogranjas de cría y 35 macrogranjas de engorde. "Estamos hablando 38 instalaciones, más lo que ya teníamos".

Pepa Peralta, vecina de Villalba de la Sierra, abundaba en esa denuncia: "No es solo Cuenca sino toda la región, con un gobierno que dice que no, pero que no puede ir contra la ley, mientras lo está subvencionando. Vamos a seguir en pie de guerra. Sin fecha”. Anuncia que “darán la cara porque somos el pueblo y nuestro modo de vida no es criar gorrinos que además contaminan las aguas”. Denuncia “secretismos y que te vayan cerrando las puertas. Te informas de chiripa”.

“Lo único que van a fijar es población de gorrinos, por cierto muy maltratados, y a expulsar a los ciudadanos. Y no nos escuchan, no nos escuchan. Al final lo que decimos es que los gorrinos no votan y las personas sí”.

Tampoco han faltado pancartas, consignas y mensajes para Incarlopsa a la que acusan de una avaricia que va a destruir la región”. Han denunciado lo que califican de “chantaje de Incarlopsa a la región” así como el “apoyo incondicional” que se le ha dado por parte de los distintos gobiernos castellano-manchegos. “Los planes de expansión de una empresa privada no pueden condicionar ni condenar el presente y el futuro económico, social y medioambiental de toda una comarca que ha decidido cómo desarrollarse económicamente”, decía Lourdes, una de las portavoces que ha leído un manifiesto en el que el colectivo defiende un modelo de desarrollo socioeconómico “sostenido con el sacrificio de nuestras gentes, familias, jóvenes emprendedores, agricultores y ganaderos que trabajan día a día por conservar la herencia de sus antepasados, con la esperanza de dejar la misma tierra digna a sus hijos”.

Pancartas en Zocodover contra la promotora de la macrogranja en Zarzuela (Cuenca)

También defienden “el modo de vida rural y sostenible, en equilibrio con el medio natural y garantizando su respeto y protección”, frente al que califican de “demagogo argumento de creación de empleo cada vez que políticos y empresarios quieren apoyar la instalación de una empresa contaminante en el medio rural despoblado, aprovechándose de la debilidad económica de los ayuntamientos y de la menor capacidad de movilización social”.

Otra de las pancartas en la concentración Foto: eldiarioclm.es

Por otro lado, han exigido el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, “programa totalmente incompatible con el modelo de macrogranjas porcinas” y han invitado al grupo de acción local de la comarca, PRODESE, a liderar el movimiento de oposición al proyecto y “a ser consecuente y coherente con su propia estrategia de desarrollo comarcal, que identifica el turismo de naturaleza como motor de desarrollo de nuestro territorio”.

En la concentración se ha podido ver al diputado regional de Podemos, David Llorente y también al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. El próximo 29 de agosto, la plataforma tiene cita para reunirse con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo.