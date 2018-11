Abre sus puertas la 10ª edición de la World Bulk Wine Exhibition con 73 empresas de la región

Este lunes abre sus puertas en Ámsterdam la décima edición World Bulk Wine Exhibition (WBWE), el encuentro internacional de los grandes volúmenes y una cita de referencia a nivel internacional para el sector del granel con la presencia de 73 bodegas y cooperativas de primer grado de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, será el encargado de inauguarla ya que además recogerá también el premio ‘Voice of Wine’, el galardón con el que desde hace ocho ediciones la WBWE distingue a personas o instituciones que apoyan de forma decidida al sector del vino.

El premio se entregará durante la conferencia inaugural que correrá a cargo del secretario general de la Federación Española del Vino (FEV) y candidato a la Dirección General de la OIV, Pau Roca, que hablará sobre "Situación mundial del sector vitivinícola".

El encuentro internacional, al que se espera que acudan más de 6.000 operadores internacionales, será una oportunidad para catar la cosecha de los 22 países productores que van a participar en esta cita, y especialmente de las 73 bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha que estarán representadas en Ámsterdam.

Se trata de bodegas y cooperativas de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete entre las que hay 37 que acuden bajo el paraguas de las cooperativas de segundo grado de la región, concretamente de Vialcon, DCOOP Sección Vino, Manchuela Wines Group, Vidasol, Viñedos de Castilla-La Mancha e Hispánica Wines.

El sector del granel genera el 40% del vino que se exporta a nivel mundial, una cifra que representa un valor de más de 3.000 millones de euros y de la cual un porcentaje importante se negociará este lunes y martes en el RAI de Ámsterdam en el marco de la World Bulk Wine Exhibition, WBW, que impulsa la empresa castellano-manchega Pomona Keepers con el respaldo de Globalcaja y el apoyo del IPEX de Castilla-La Mancha.

Este año, con motivo del 10º aniversario del encuentro, además del programa paralelo de actividades donde habrá conferencias, el concurso The Vine o el curso The Art of Blending, habrá distintas propuestas artísticas. No faltará la gastronomía de la mano del chef con una estrella Michelín Kike Piñeiro.

Asimismo, en la WBWE se celebrará el domingo 26 de noviembre, de forma previa a la Feria, el único concurso del mundo que apuesta por la promoción, la transparencia, la calidad y el prestigio de los grandes vinos a granel que se producen en todo el mundo, el International Bulk Wine Competition, cuyo objetivo es dar a conocer las virtudes de los mejores vinos a granel que se producen internacionalmente entre compradores, distribuidores y consumidores, así como premiar el esfuerzo de sus elaboradores.

La World Bulk Wine Exhibition se dirige a productores y compradores de vino a granel, bodegas, destilerías, importadores, distribuidores, minoristas, cadenas internacionales, negociantes, medios de comunicación, profesionales con una amplia visión del sector sin los que la WBWE no podría convertirse, cada año, en uno de los principales encuentros mundiales para el negocio del vino. Entre el 70/80% del vino a granel que se exporta en todo el mundo se encuentra en la WBWE, lo que convierte a esta feria en el lugar donde hay que estar si no se quiere perder un tren de vital importancia para el negocio y el futuro de los productores.