Caballero trabaja con la vista puesta en celebrar la próxima edición de FENAVIN en mayo de 2021

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asegurado que los trabajos preparatorios para la próxima edición de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) prevista para mayo del 2021, se siguen llevando a cabo a pesar de las dificultades que ha ocasionado la COVID-19 en España y en el mundo.

Se trata de no escatimar esfuerzos para impulsar la economía provincial, donde FENAVIN ocupa un lugar relevante porque impulsa el sector vitivinícola, pilar fundamental del ámbito agroalimentario provincial, el buque insignia de la economía ciudadrealeña. Así lo ha asegurado en una entrevista para el grupo IMAS MEDIA.

Caballero, que ha remarcado que la pandemia y sus devastadores efectos en la economía y la sociedad ha contribuido, sin duda, a reforzar la existencia de las Diputaciones como instituciones cercanas y auxiliadoras de los pueblos y sus gentes, sobre todo en los núcleos más pequeños, no escode su preocupación ante la celebración de la undécima edición de la Feria Nacional del Vino, porque su celebración peligraría ante un eventual cierre de fronteras, como ocurre en la actualidad, dado su eminente carácter internacional.

En cualquier caso, Caballero asegura que, a día de hoy, aunque afectado por el Estado de Alarma, se mantiene el calendario organizativo de FENAVIN, un importante acontecimiento vitivinícola concebido por el negocio y para el negocio que el presidente de la institución provincial espera que abra sus puertas el segundo martes de mayo de 2021, dentro de un año exactamente.

Es claro a este respecto Caballero al afirmar que sólo la ausencia de vacuna o si se produce un incremento de la crisis sanitaria podría impedir la celebración de la Feria Nacional del Vino, evento que en 2019 asistió a la mejor edición de su historia, puesto que batió récords en la totalidad de sus indicadores, principalmente en volumen de negocio y presencia de importadores nacionales e internacionales, procedentes de más 100 países, así como en número de expositores.

Por tanto, la hoja de ruta a seguir está ultimada, no es otra que trabajar para hacer realidad FENAVIN 2021. Así lo remarca el presidente de la Diputación de Ciudad Real, la institución que organiza y promueve la feria monográfica de vino más importante de España y una de las mejores del mundo. Y añade que en enero del año 2021 revisarán las condiciones y harán un análisis cierto y objetivo. Espera que entonces haya vacuna o un tratamiento efectivo para la COVID-19, "porque, si no, es muy probable que las autoridades sanitarias españolas y del resto del mundo establezcan restricciones a la movilidad y no se pueda celebrar FENAVIN".

Por otro lado, Caballero ha afirmado que van a intentar, "por todos los medios", que en mayo de 2021 la Feria Nacional del Vino pueda contar con el 70 por ciento de las nuevas infraestructuras del Pabellón de Muestras y Exposiciones de Ciudad Real. Supondría disponer de dos pabellones totalmente remodelados y acondicionados para responder a las demandas más exigentes, contribuyendo así a elevar el incuestionable prestigio que tiene FENAVIN.

Ell presidente de la Diputación ha indicado que tras estar paralizadas varios días las obras de la primera fase, como consecuencia de la hibernación decretada por el Gobierno de España, se han retomado los trabajos.