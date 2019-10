La Junta califica de “amenaza comercial” la intención de EEUU de subir los aranceles

“Lo que ha puesto encima de la mesa EEUU es una amenaza que habrá que ver si realmente se sustancia en una medida comercial concreta o no. Ese arancel del 25%, con el cual amenaza la Administración de Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios españoles, es una mala medida. No ayuda en absoluto al comercio global”.

Así se ha pronunciado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su visita a los lineales de queso de la DO Queso Manchego en una cadena de supermercados, donde ha afirmado que espera que “recapaciten” y ha avanzado que el próximo día 18 se va a producir una reunión entre la Unión Europea y Estados Unidos para definir esta cuestión, donde espera que los productos castellanomanchegos “no se vean afectados”.

En este sentido, ha continuado Martínez Arroyo, “creo que la implicación de la Unión Europea, que es quien representa los intereses de España en la materia, es total en cuanto al mercado global, a trabajar en acuerdos bilaterales, a que no haya relaciones difíciles en los mercados internacionales con China, EEUU, con MERCOSUR, con Canadá, con Japón…desde luego nuestro sector agroalimentario se beneficia siempre que hay acuerdos comerciales, aunque en algunas ocasiones nos parezca lo contrario, siempre hay beneficio”.

El consejero ha puesto como ejemplos de este beneficio el acuerdo bilateral con Canadá y el acuerdo bilateral con Japón, hoy en vigor, ya que “gracias a esos acuerdos bilaterales nuestros productos entran con mucha más facilidad en esos mercados y además hay garantía de que se preserve el valor de la marca, nadie puede, por ejemplo, utilizar la palabra ‘manchego’ en esos mercados”.

El consejero ha concretado que la amenaza afecta al queso manchego, al aceite, al vino y a nuestros productos de porcino, sectores que suponen en Castilla-La Mancha alrededor 266 millones de euros de facturación anual en la exportación a Estados Unidos.

También ha querido llamar a la calma afirmando que “aunque hubiese un arancel del 25 por ciento, esto no quiere decir que vayan a dejar de exportarse estos productos a EEUU, pero evidentemente en una traba comercial de mucha importancia y en alguno productos, expresamente el vino y el aceite, supone un peaje muy importante para España en comparación a otros países como Italia que no han sido identificados por Estados Unidos en su amenaza, y esto no parece justo”

El responsable de agricultura ha finalizado su intervención asegurando que “nosotros vamos a trabajar para que nuestro sector agroalimentario tenga la posibilidad de exportar a Estados Unidos en las condiciones que lo hacía anteriormente. No puede ser que la agroalimentación pague los problemas de otros sectores, y no puede ser que Estados Unidos utilice amenazas como esta en un mundo absolutamente globalizado y en el que nos conviene a todos que las relaciones comerciales sean lo más transparentes posibles”.