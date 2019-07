Estos son los castellano-manchegos detrás de la ruptura entre PSOE y Podemos en La Rioja

"Los hombres de negro" los llama el medio digital local riojano NueveCuatroUno. Los castellano-manchegos Francis Gil y Mario Herrera son parte del equipo que acudió hasta La Rioja para conducir las finalmente frustradas negociaciones entre PSOE y Podemos. La única diputada de la formación morada, Raquel Romero, finalmente dijo 'no' a la investidura de la candidata socialista Concha Andreu, tras días de negociaciones entre ambos partidos.

En una entrevista con el diario La Rioja, el 'número 2' del PSOE autonómico, Francisco Ocón, relataba el cambio que ocurrió después de la llegada de Gil y Herreros, que tacha de 'Podemos Castilla-La Mancha', aunque el partido lleva sin dirección desde las elecciones autonómicas de mayo de este año. "Yo he sido testigo privilegiado de reuniones donde Unidas Podemos estaba representada por un miembro de cada uno de los partidos que la integraban: Podemos, IU y Equo", señala.

Sin embargo, esto cambió "cuando los interlocutores pasaron a ser negociadores solo de Podemos llegados de Castilla-La Mancha en contactos que desconocía IU. El culpable, por lo tanto, no puede ser IU sino Podemos", asegura. La coalición de Unidas Podemos se rompió en La Rioja y la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, votó a favor de la socialista en la primera sesión parlamentaria de investidura de la riojana.

Mandar a Francis Gil a negociar es como poner al caballo de Atila a reforestar; bombardear con napalm para reconstruir; aliñar una ensalada con glifosato o potabilizar agua con mercurio.



Felicidades a quien corresponda y mi pésame a las CCAA agraciadas.https://t.co/R4YOzZCT0P — Pau Garcés (@pau_garcesR) 4 de julio de 2019

El nombre señalado es, especialmente, el de Francis Gil. Gil pasó de ser profesor interino en Castilla-La Mancha a ser asesor político del grupo parlamentario de Podemos en la región, después de que el partido consiguiese dos escaños en las Cortes regionales. Su carrera política dentro de Podemos se disparó, especialmente tras las negociaciones que llevaron a la entrada de la formación morada en el Gobierno de Emiliano García-Page. Entonces entró en calidad de asesor en la Junta de Comunidades, dentro de la vicepresidencia segunda. Sin embargo, su presencia en la sede ubicada el Colegio de Doncellas fue más bien escasa en los dos años en que Podemos estuvo en el gobierno.

Mario Herrera, por su parte, fue elegido secretario general de Podemos Ciudad Real y finalmente, fue 'número 2' en la lista a la alcaldía por Unidas Podemos, que encabezó Nieves Peinado, de Izquierda Unida. Concha Andreu ha acusado a Herrera durante la sesión parlamentaria de insistir en "imponer" tres consejerías para Podemos, a pesar de sólo tener una diputada.

Ocón criticaba en la entrevista la presencia de los castellano-manchegos: "hasta donde sé, el servicio de empleo de Castilla-La Mancha sigue estando en Castilla La Mancha y no va a trasladarse a La Rioja. Lo que logró allí Podemos fue hacer desaparecer al partido del Parlamento y no creo que eso sea un bagaje de éxito. Allá ellos. No vetamos a sus negociaciones, pero sí nos gustaría hablar con gente capaz de situar a nuestra comunidad en el mapa o que sepa cuáles son los colores de la bandera de La Rioja".

Las críticas a los negociadores no se limitan a la política riojana. Francis Gil participó también en las negociaciones en Aragón, tal como señala el exasesor de prensa Pau Garcés en su tweet. El recibimiento no fue mejor que en La Rioja, especialmente desde el PSOE que reprochaba al ciudadrealeño que aumentase el tono de reuniones en las que sí se estaba llegando a acuerdos. Finalmente, Podemos ha decidido desmarcarse de las decisiones de su diputada en el parlamento riojano.

Mientras tanto, en la región el partido sigue sin tener una gestora después de la dimisión en bloque de su dirección tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas.