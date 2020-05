Diez mensajes de optimismo castellanomanchego en un Día de la Región marcado por la COVID-19

El cantautor conquense José Luis Perales ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en este 2020 junto al periodista albaceteño, Pedro Piqueras. Son dos de las personalidades más conocidas en nuestro país y, en el caso del conquense, fuera de nuestras fronteras.

Ambos, junto al resto de los premiados en este 31 de mayo, deberían haber recibido un homenaje en un acto institucional previsto en Guadalajara que, debido a la pandemia, se aplaza a 2021. Hoy tan solo se celebra un acto emotivo de pequeño formato en el Palacio de Fuensalida. Será un homenaje a los fallecidos y a sus familias y también a las personas que trabajan como servicios esenciales durante la crisis sanitaria.

En un día tan especial de luto nacional y regional, hemos querido preguntar a algunos de los ciudadanos más conocidos y reconocidos de la región por su día a día en esta crisis sanitaria y por sus deseos para los castellanomanchegos en este 31 de mayo.

José Luis Perales: "Pido que instituciones públicas y privadas inviertan en esta tierra para que no se quede vacía"

Hablamos con José Luis Perales (Castejón, Cuenca. 1945). El estallido de la alerta sanitaria el pilló en México. Su gira ‘Baladas para una despedida' tuvo que interrumpirse y hasta ahora ha vivido esta crisis sanitaria, nos dice, “creo que, como todos, pensando en ese vacío que nos han dejado los que se han ido y con la esperanza de que todo pase pronto y, la vida que sigue, nos ayude a recuperarnos de este golpe”.

Como castellanomanchego, explica, “lamento no encontrar las palabras precisas para expresar mi admiración por la ayuda sin medida de todos los que han sabido entender la palabra generosidad, hasta el punto de jugarse su vida por salvar la de otras personas. Para ellos, mi más cálido abrazo por su lección de entrega a los demás”.

José Luis Perales, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha 2020 Foto:joseluisperales.net

El reconocimiento público de su región tendrá que esperar. Nos comenta que fue “una gran sorpresa recibir la noticia de mi galardón estando en Panamá donde me encontraba para dar un concierto” y nunca “ha peleado por conseguir reconocimientos” pero este le sabe muy bien. “Lo agradezco profundamente, sobre todo viniendo de mi tierra, de la que siempre he presumido, y de la que, durante casi cincuenta años de andar por el mundo, he ido haciendo patria”.

Ahora espera poder retomar la que será su última gira “para celebrar tantos años de carrera” pero nos comenta que sólo lo hará “cuando tengamos todas las garantías para que la gente pueda disfrutar de una noche de música sin miedo”.

Mientras, nos confiesa que le pueden “las ganas de continuar aquello que empecé. Yo siempre suelo terminar lo que empiezo. Así que tranquilos, que nos veremos las caras en cuanto nos den luz verde, sea cuando sea” y hasta entonces “mucha paciencia”.

Meses atrás, justo antes de que todo el país se viese obligado al confinamiento, salía a la luz su última novela ‘Al otro lado del mundo’. Es la más autobiográfica y entre sus recuerdos está Castejón, su pueblo y su infancia. “Estoy yo en cada respuesta a las preguntas de mi nieto y todas me llevan a momentos que, por recordarlos todavía, fueron especiales. Pero creo que el momento que cambió mi vida, fue el día que tomé el coche de línea en mi pueblo, para irme a estudiar a la Universidad Laboral de Sevilla. Tenía catorce años. En la plaza de la Iglesia quedaba mi madre gritándome al arrancar el autobús: ¡Pórtate bien, hijo!, con el brillo en sus ojos. Ese es, posiblemente, uno de los recuerdos más marcado en mi memoria”.

En este Día de Castilla-La Mancha nos deja un mensaje “para Cuenca y para toda nuestra región y, especialmente para mi Alcarria”. Y ese mensaje es una petición: “El apoyo de todas las instituciones públicas y privadas para que inviertan en nuestra tierra y generen las oportunidades que tanto necesitamos para que los castellanomanchegos no se vean obligados a vaciar aún más nuestra tierra. Especialmente después de que esta pandemia nos haya castigado tan severamente”.

Andrés Iniesta: "Dentro de lo difícil que es y será, de esta crisis se saldrá estando juntos”

Otro de los internacionales castellanomanchegos es el futbolista Andrés Iniesta (Albacete, 1984). Ahora vive en Kobe, Japón por motivos profesionales. Juega en el equipo Vissel Kobe de la liga japonesa en el año en el que se conmemoran los diez años en el que su gol, en el Mundial de Sudáfrica, hizo vibrar a todo el país con aquel ya famoso “¡Iniesta de mi vida!” de Camacho. Esta semana se cumplen, además, 14 años de su debut en la Selección Española, precisamente en el albaceteño ‘Carlos Belmonte’ que cumple 60 años de vida.

Andrés Iniesta y su familia, en Japón Foto: cedida

En 2009 recibió la medalla de oro de Castilla-La Mancha de la que dijo: "Es mi cuarto título de esta temporada". Este año lo vivirá a distancia, nos cuenta, "un poco lejos de mi tierra, pero siempre que llega el Día de Castilla-La Mancha es un día especial para mí y para mi gente. Unos estarán en Barcelona y otros en Fuentealbilla, pero siempre es un día para todos los castellanomanchegos y, si cabe, este todavía lo será más por todo lo que se está viviendo".

Iniesta recuerda ese 31 de mayo de 2009 "con mucho orgullo e ilusión. Recibir una distinción de este tipo procedente de la gente de tu tierra me hizo muy feliz y tengo un gran recuerdo del día que me lo otorgaron. Muy agradecido".

En estos momentos, sigue centrado en el fútbol, afirma, "ahora que ya hemos vuelto a entrenar. Y sigo pendiente de los proyectos que tenemos en marcha, como la Bodega Iniesta y la marca de zapatillas Mikakus. Hace unos meses se abrió una tienda de Mikakus aquí en Kobe, la primera tienda física de la marca".

Su deseo para todos los castellanomanchegos en este Día de la Región es que "todos puedan ser felices, tener trabajo y hacer lo que realmente quieran hacer. Que todas las personas puedan sentirse valoradas y cuidadas".

El de Fuentealbilla apuesta por la unión para salir de la situación actual: "Dentro de lo difícil que es y será, de esta crisis se saldrá estando juntos, ayudándonos los unos a los otros y, más que nunca, echando una mano al que más lo necesite. Todos debemos poner un poco más de nuestra parte".

Gregorio Marañón: "Hay que empezar a hacer gestos simbólicos para recuperar la moral cívica"

El empresario y académico Gregorio Marañón recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en el año 2016. Recuerda del día en que recibió este galardón su “reconocimiento a Emiliano García-Page” por concedérsela y “la emoción” que vivió. “Permanecerán siempre en la memoria de mi corazón”, apunta, sobre aquella celebración del Día de la Región que contrasta con la manera en que se vive este año.

El empresario y académico, Gregorio Marañón Foto: Antonio Seguido

“Desafortunadamente, es imposible imaginar ninguna celebración, pública o privada, de espaldas a las circunstancias tan terribles que estamos viviendo. Con todo, hay que empezar a hacer gestos simbólicos para alentar la necesaria reconstitución de nuestra región y recuperar la moral cívica”, subraya Marañón.

Entre sus últimos proyectos profesionales, el académico destaca que su Presidencia del grupo Logista y su implicación en el proyecto del nuevo aeropuerto de Casarrubios del Monte, entre Madrid y Castilla-La Mancha. “Otros proyectos no profesionales son el Teatro Real y la Fundación Ortega-Marañón, con su centro toledano de San Juan de la Penitencia, que también recaban mi atención”.

Cuestionado por cómo cree que afectará a la cultura a corto y medio plazo esta pandemia, asevera que “las consecuencias son terribles” pero se muestra “convencido de que, una vez más, se logrará salir de esta situación con más fuerza, y antes de lo que se prevé”. Su deseo para el futuro de la región es que Castilla-La Mancha “transforme esta situación tan adversa en una oportunidad de crecimiento”.

Aurora Egido: “Vivimos en un mundo globalizado y conviene una doble mirada, hacia dentro y hacia fuera”

Aurora Egido (Molina de Aragón, Guadalajara. 1946) es filóloga y ocupa el sillón B de la Real Academia Española (RAE). Es una reconocida autoridad con numerosos galardones en su haber. El último, en 2018, fue el XXXII Premio Internacional Menéndez Pelayo.

Un año antes había recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y lo recuerda “con emoción y con cierta nostalgia, pues fue un día precioso y en una ciudad maravillosa como Cuenca, que yo recordaba de mis visitas años atrás como vicerrectora de la Universidad Menéndez Pelayo” pero cuando le preguntamos si se siente ‘profeta en su tierra’ nos dice que siempre ha pensado que “los premios que me conceden los debo recibir como representante de todos cuanto se dedican a la docencia y a la investigación en el ámbito de las Humanidades, tratando de merecerlos día a día con mi trabajo”.

En pleno estado de alarma por la COVID-19 está viviendo esta situación, nos dice, “ni más ni menos que como el resto. Aunque cuento con la ventaja de seguir trabajando en lo que me gusta. Las videoconferencias y el teletrabajo, que se han ido imponiendo son un buen recurso, pero no el mejor. Y me temo que todo va a seguir así en el futuro”.

Sobre este 31 de mayo tan especial como atípico, una jornada de luto en la región, lo tiene claro: “Me alegra saber que la celebración siga en pie, aunque sea virtualmente. También que se tribute un homenaje a las víctimas y a sus familias, así como a quienes han trabajado tanto en estos tiempos ‘recios’, como diría Santa Teresa” y el mensaje en esta jornada es su deseo “de que todo mejore y aprendamos bien la lección”.

Esta crisis sanitaria nos ha dejado palabras nuevas como ‘desescalada’ o ‘coronavirus’ que no aparecen en el diccionario de la RAE. “Decía Horacio que la lengua es como los árboles, que van transformándose en el decurso de las estaciones. La lengua es algo vivo en constante transformación, y a nuevos tiempos, nuevas palabras” y confirma que la Academia está ya trabajando “en esas y otras voces que ha generado la actual pandemia, pero tenga en cuenta que será el uso de los hablantes el que las consagre. El uso hace la norma”.

Aurora Egido, filóloga y sillón B de la Real Academia Española (RAE) Foto: cedida

¿Esta crisis sanitaria será un impulso a la ciencia que se hace en nuestro país y también en Castilla-La Mancha?, le preguntamos. “Ojalá sea así porque sin investigación no hay progreso”

Su deseo para el futuro más inmediato de la región le lleva a citar a Paul Valéry: “El futuro ya no es lo que era. O al menos como pensábamos que sería” y por eso cree que “más que deseos hay que pensar en hechos que fabriquen el porvenir reflexionando sobre los errores del pasado y sobre la experiencia del presente”

Subraya que “para bien o para mal, vivimos en un mundo globalizado y, en ese sentido, conviene una doble mirada, hacia dentro y hacia fuera. Las Humanidades siguen siendo las parientas pobres de las Ciencias, pero sin ellas difícilmente avanzaremos por esa senda que nos abrieron los clásicos y que nos enseña a ser más libres. Las Ciencias y las Letras son ramas de un mismo árbol que debemos cuidar cada vez más desde todos los ámbitos, dotándolas de los instrumentos y el apoyo necesarios para que crezcan y florezcan”.

Luis Arroyo: “Este año, el Día de Castilla-La Mancha tiene mucha más importancia”

El rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y catedrático de Derecho Penal, Luis Arroyo, tiene muy clara su reflexión sobre la celebración de este año del Día de la Región. “Tiene mucha más importancia que otros años”, asegura. “Todos hemos podido ver cómo nuestra salud y nuestra supervivencia ha estado y sigue estando en la mano de los gobernantes en cada sitio. En Madrid o en Castilla-La Mancha”. Arroyo agradece la suerte de haber pasado el confinamiento en una zona en las afueras de Ciudad Real con un jardín y las herramientas necesarias para poder seguir dando sus clases y conferencias, y dirigir los Trabajos de Fin de Grado de sus alumnos y alumnas.

Arroyo, que nació en Valladolid, recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 2006 y fue el primer rector electo de la UCLM. Recuerda que la constitución de las comunidades autónomas fue una oportunidad e insta a los vecinos y vecinas de la región a recordarlo así. “Es una oportunidad grandísima para todos y también una obligación”.

Sin embargo, también llama la atención hacia el papel que la universidad debe cumplir en esta situación. Debido a su “responsabilidad”, asegura que la institución de enseñanza debe estar “absolutamente pegada” a la acción que lleve a cabo el Gobierno regional. “Podemos hacemos una gran contribución, si estamos bien coordinados”. De hecho, explica que de esta contribución y del impulso que coja la Universidad, dependerá también cómo se abordará la crisis económica y las “terribles” circunstancias que se vivirán.

“La necesidad política de inversión y de reducción del gasto va a ser importantísimo. Será un periodo casi constituyente, para ver cómo cubrir las deficiencias que han generado dificultades para la gestión de la crisis de salud”.

Luis Arroyo fue el primer rector electo de la Universidad de Castilla-La Mancha Foto: Sofía Moro

En este sentido, explica además que se debe gestionar ya el retorno a las clases presenciales en la Universidad. “Lo que existe a distancia muchas veces es una broma, y, además, no sirve para el desarrollo de la región. Lo que sí sirve es una universidad con profesores e investigación”, señala, porque “esto es lo que le da el cuerpo a la universidad”. Por eso, el llamamiento a “juntarse bien con la Junta” para poder dar sentido a la “situación de desamparo” que se vive.

“La Universidad no es sólo dar clase”, recalca, sino que debe funcionar como un espacio de concordia, alejándose del “espectáculo lamentable” que se ha visto en algunos casos, explica. “Si hay más olas del virus tendremos que saber gestionarlo. A distancia no se puede hacer nada, si no hay conocimiento personal. La enseñanza no se puede hacer sin mirar a los ojos”, concluye.

Sandra Sánchez: “Nos espera un tiempo de muchísimas adaptaciones. Toca hacer equipo más que nunca”

En 2018, la karateca Sandra Sánchez, recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha “por su brillante trayectoria deportiva”. Natural de Talavera de la Reina en su palmarés destacan varios campeonatos de España y de Europa. “Es muy bonito sentir que reconocen el trabajo de tanto tiempo, no sólo por el hecho de recibir el premio sino por compartirlo con la familia y la gente que hay detrás de esas medallas. Yo la recibí ese día, pero la ganamos entre todos los que empujan día a día”, asegura la deportista.

Sandra Sánchez

El confinamiento le ha servido para aprender a gestionar sus sentimientos, ya que considera que lo principal era y es superar la pandemia. En el plano deportivo se considera una afortunada porque ha podido seguir entrenando. “Tengo un trocito de tatami en casa y mi pareja Jesús es mi entrenador y aunque tuvimos que ir adaptándonos, más allá de los campeonatos, entrenar, aprender y tratar de mejorar es un aliciente que te motiva diariamente a seguir entrenado”.

Durante estas semanas Sandra Sánchez no ha dejado de entrenar en casa, aunque se ha mostrado ilusionada por haber podido volver al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Madrid, la instalación que proporciona a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento posible. “Volver a entrenar con los compañeros, con esa energía que se genera trabajando en equipo y con las ganas de ir poco a poco y con precaución recuperando nuestras rutinas”.

A raíz de la pandemia, todo el calendario deportivo se ha retrasado pero su objetivo profesional sigue siendo el de los Juegos Olímpicos. “Nos espera un año importante y será muy intenso”. De cara a la celebración del Día de Castilla-La Mancha, asegura que aprovechará para estar con la familia y apoya que se rinda un homenaje a los fallecidos. “Es importante rendir homenaje y sobre todo ser consciente de lo que hemos pasado, aprender para mejorar, cuidar la sanidad y cuidarnos unos a otros”.

EMUME: "Nuestro total apoyo a los colectivos más vulnerables, las mujeres y los menores"

El equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME) fue condecorado, junto al Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía (GRUME) en 2013 con la Medalla de Oro de la región. Cuentan que la recibieron “con mucho orgullo y satisfacción” y que les sirvió como estímulo para seguir mejorando y preparándonos para dar la mejor atención posible a cualquier víctima que pueda precisar de nuestro trabajo”.

Esta crisis sanitaria, explica el equipo EMUME en la Comandancia de Toledo, la están viviendo “con especial intensidad” tratando de velar por que junto a las pertinentes medidas sanitarias “no se merme la atención que puedan precisar los ciudadanos, especialmente en los menores y las víctimas de Violencia de Género o Doméstica”.

EMUME Toledo Foto: Guardia Civil

En este 31 de mayo aprovechan para trasladar sus “más sinceras condolencias a todos los familiares de las víctimas, al mismo tiempo de trasmitirles todo nuestro apoyo y hacerles saber que la Guardia Civil está a su servicio, a su lado, como desde hace 176 años” y también se dirigen a los profesionales de los servicios esenciales. “Nos gustaría hacerles llegar el orgullo que sentimos por ellos, alentarles a que todos juntos debemos continuar con la labor y el esfuerzo en beneficio de los ciudadanos y que no existe mejor recompensa que la del saber del trabajo bien hecho y tener el reconocimiento de nuestros conciudadanos”.

También y como servicio esencial que son, “queremos trasmitir nuestro total apoyo a los colectivos más vulnerables, las mujeres y los menores, alentándoles a que no duden en recurrir a nuestros servicios y denuncien cualquier suceso sin miedo, hacerles ver que no están solos y que la Guardia Civil se encuentra a su disposición las 24 horas del día los 365 días del año”.

Mabel Lozano:“Lo peor de mi confinamiento es que no he podido ir a Castilla-La Mancha”

Otros conocidos personajes castellanomanchegos de relevancia nacional nos han dejado también sus deseos en este Día de Castilla-La Mancha, como Mabel Lozano

La directora y activista contra la trata, Mabel Lozano, cuenta entre risas cómo ella sigue haciendo la compra en su pueblo natal, Villaluenga de la Sagra, en Toledo. “La carne es mejor, las legumbres son mejores”. “Lo peor de mi confinamiento es que no he podido ir a Castilla-La Mancha”, asegura. En Villaluenga vive su madre y su familia, pero con quienes ha podido hablar “todos los días” gracias a las nuevas tecnologías. “Ella se ponía guapa para poder hablar con todos sus hijos”, recalca. “Es algo que nos ha dado la vida, le ha pasado a mucha gente que no ha podido estar con sus padres”.

Las nuevas tecnologías, advierte, han permitido también que hayan proliferado los delitos relacionados con la pornografía. “Hay un tema muy claro, que ha sido la migración de lo que podemos llamar prostitución ‘normal’, a la prostitución 2.0. Las mujeres no pueden recibir a nadie en el burdel, pero tienen que pagar deudas o mandar dinero”, explica Lozano. Además, asegura que ha habido una “grandísima” proliferación de pisos que no se han cerrado y que han recibido a los “hombres kamikaze” que se han saltado el estado de alarma “poniendo en riesgo a la mujer que no tiene alternativa”.

Mabel Lozano

“La mujer no tiene alternativa porque no tiene para comer o porque tiene al proxeneta a su lado. También lo hacen para no poner en peligro su vida”. Entre las plataformas utilizadas por las mujeres se encuentra también WhatsApp, mientras que las visitas a páginas de webcam han crecido en un 300%. “Los hombres no son conscientes de que, aunque páginas como PornHub hayan ofrecido sus servicios gratuitos, se quedan con toda su información”, reflexiona.

Por eso, el mensaje de la activista es muy claro: educación. “Tenemos que educar la sexualidad, porque nadie nos enseña a practicar sexo, pero todo el mundo lo aprende. Hay que fomentar las relaciones afectivosexuales sanas desde casa. No puede ser que lo primero que se aprenda es qué es una gangbang, si no tienes conocimiento crítico de qué es o no la sexualidad”, concluye.

Fernando Alfaro: “Hay que salir de este accidente lo menos castigados posible”

En este Día de Castilla-La Mancha, el músico, cantante y compositor albaceteño Fernando Alfaro, líder de los grupos Surfin’ Bichos y Chucho, y también con carrera en solitario, considera que atravesamos “días muy tristes”, pero que “hay que mantener la esperanza”, una especie de “optimismo pragmático o instinto de supervivencia”. Propone como asidero “la ola de solidaridad” frente al “encono o directamente el odio, aunque sea difícil”. “Hay que salir de este accidente lo menos castigados posible”, afirma, y aprovechando que este domingo hará buen tiempo, cree que lo ideal es “estar cerca de los seres queridos y recordar a los que se han ido”.

Fernando Alfaro, cantante y compositor albaceteño, líder de los grupos Surfin’ Bichos y Chucho Foto: cedida

Fernando Alfaro ha pasado la cuarentena en Alcadozo (Albacete), el pueblo de su padre y donde ha vivido los momentos más importantes de su infancia y de parte de su vida. Coincidió que se trasladó allí a vivir allí antes de la pandemia buscando aislamiento para escribir. “Y a fe que lo tuve”, agrega. “He podido escribir, lo que me han dejado los fantasmas que hay por aquí. Y también hacer canciones”. De hecho, afirma que ahora la desescalada no le está afectando en cuanto a su trabajo ya que, recuerda, todavía no se sabe ni cuándo ni cómo podrá dar conciertos.

Otra casualidad: el pasado 27 de marzo era la fecha en que la banda Chucho iba a sacar su disco 'Corazón roto y brillante', y que se ha pospuesto hasta el 19 de junio. Pero mientras, tanto él como los componentes del grupo han lanzado “señales”: canciones/videoclip de adelanto de ese álbum. En estos momentos están promocionando 'Yoga love', el cuarto single del disco. El vídeo (que lo ha realizado, al igual que los tres anteriores, Javier Fernández, miembro de Chucho) lo protagoniza el también castellanomanchego Aníbal Gómez, de Ojete Calor. Y además, el propio Fernando Alfaro ha escrito un relato de ficción sobre la historia de "Pere y María", la pareja rota que protagoniza todas las canciones del disco. Lo ha ido publicando por entregas la web muzikalia.com, que también va a editar el libro en papel.

El cantante, músico y compositor habla con mucho cariño de Castilla-La Mancha y especialmente de Albacete, donde la gente es “muy poco chovinista”. Por eso remarca que “esta es una oportunidad de oro para demostrar qué puede ser un territorio, o país, o como se le quiera llamar, sin repliegues nacionalistas o patrioteros”. “Con solidaridad, con sentido común y sin ‘sálvese quien pueda’. Sería la base para aspirar a un estado moderno, en toda España también”, concluye.

Rozalén: "Me gustaría que fuésemos más visibles en toda España"

Rozalén, (Albacete, 1986) es ya desde hace unos años todo un símbolo de esta región, no solo en su faceta de de cantautora sino también como activista social. Actualmente reside en Valdemorillo, un pueblo de la sierra de Madrid, pero siempre lleva Castilla-La Mancha por bandera. En la celebración de este día, nos comenta que pondrá en su casa “algo bonito” de la región y se unirá al recuerdo y homenaje de todas las personas fallecidas por la pandemia.

La cantante y compositora se siente una privilegiada por haber pasado su confinamiento en su casa del campo, porque “no tiene nada que ver con quienes lo hayan pasado en un piso pequeño o sin buenas condiciones”. “He podido pasear con mis animales y en ese sentido ha ido muy bien. Artísticamente ha sido muy productivo y me ha dado tiempo incluso a descansar un poco, solo un poco”.

Rozalén Foto: Europa Press

Ahora, durante la fase 1 en la Comunidad de Madrid, dice no haberse movido mucho: “Tengo miedo porque hay gente que se piensa que cuando se pasa de fase, todo vale, y no es así. Hay que seguir siendo responsables y cuantas menos probabilidades haya de un nuevo brote, pues mejor”. Tiene previsto sacar nuevo disco después del verano y la canción 'Este tren' es el ‘single’ de adelanto que acaba de lanzar, con unas expectativas “muy buenas” ya que la gente la ha acogido muy bien por ser un mensaje “muy energético, muy de valorar las cosas de la vida”.

Como “amante fiel” de su tierra, desea “todo lo mejor” a la gente de Castilla-La Mancha y expresa su mayor deseo: “Me gustaría que fuéramos más visibles en toda España, más apoyo para las zonas rurales y que la gente viniera a conocernos más, nuestros rincones, nuestra gastronomía, y a darse cuenta de que los manchegos somos ‘bonicos del tó’”.

Reportaje elaborado por Diana Calzado, Fidel Manjavacas, Francisca Bravo, Teresa Sánchez Garzón, Alicia Avilés Poco y Carmen Bachiller