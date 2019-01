Pásate al sólido y reduce los envases

Desde estas líneas (y desde fuera de ellas también) siempre hablo de reducir los residuos, pero he de reconocer que hay unos que me ha costado evitar más que otros. Para ciertos productos aún no he encontrado la alternativa sin residuos y para otros, como es el caso en el que me voy a centrar hoy, tenía la solución a mano pero no me decidía a dar el paso.

Estos productos con envase que tanto me ha costado dejar de usar son los productos de higiene. El gel de ducha, el champú y también el desodorante son productos que usamos a diario y que suelen tener envases plásticos. No estoy hablando de dejar la higiene de lado, sino de usar otro tipo de productos sin envases.

La razón por la que me costó tanto decidirme a dar el paso no podía ser más tonta. Siempre me preguntaba: ¿y si no funcionan igual de bien que los que tengo ahora? ¡Como si no se pudiese volver atrás una vez que se ha probado algo! El caso es que, tras superar el miedo inicial, me decidí a comprar varios productos sin envase.

Cambié el gel de baño por la pastilla de jabón, también el jabón de manos por su equivalente sólido y me compré un champú y un acondicionador en formato sólido. Ya llevo tiempo usando estos productos y no me arrepiento ni un poco. Primero porque es algo que tenía ganas de hacer, y segundo porque la verdad es que tienen muchos beneficios y en muchos casos de mucha mayor calidad que los que usaba antes.

Ventajas de pasarte al sólido

- No usas envases, que la mayoría de las veces son de plástico.

- Ocupan poco espacio en el baño.

- Son muy prácticos cuando viajas. Adiós a los problemas en los controles del aeropuerto.

- Duran más que los líquidos, así que ahorras dinero.

- La pastilla de jabón es capaz de perfumar el baño.

Si vosotros sois también indecisos, os recomiendo que antes de empezar miréis la cantidad de marcas de este tipo de productos y contrastéis opiniones, eso os dará un poco más de seguridad. En el caso del desodorante, si os da miedo que sea poco efectivo, empezad un día en el que no haga mucho calor y después id probando en distintas situaciones.

Si todo sigue como hasta ahora, creo que este ha sido el cambio hacía la reducción de envases más fácil que he hecho por el momento.

Si tú también tienes dudas, te recomiendo que te lances. Piensa que en el peor de los casos solo tendrás que volver a comprar los productos que comprabas habitualmente. Pero, si te convence, con el cambio estarás contribuyendo a generar menos basura con el mínimo esfuerzo.

¿Te vas a atrever a comprar algún producto de este tipo? ¿Cuáles son tus marcas favoritas?