60 de las 92 mejores notas de las oposiciones a la Policía de Alicante son de aspirantes con alguna relación con el ayuntamiento

34 hijos o familiares de algún comisario, de intendentes, de oficiales y de agentes de la Policía Local de Alicante, además de familiares de cargos políticos y sindicalistas, e incluso de propietarios de empresas contratistas del Ayuntamiento de Alicante. En total estas personas vinculadas de forma orgánica al ayuntamiento han obtenido más de 60 de las 92 mejores notas las plazas para la Policía Local de la capital alicantina, unas pruebas a las que se presentaron 1.529 candidatos.

Lo ha anunciado la Cadena Ser que ha explicado que explica que de esta forma se han copado dos terceras partes de las plazas abiertas a concurso, un concurso en el que han aprobado 143 aspirantes, es decir, poco más del 9% aprobaron las pruebas. Es más, las 20 mejores notas del proceso son todas de este colectivo de personas con contactos directos personales.

Por ello, según explica la misma emisora, agentes, mandos y organizaciones sindicales consultadas dudan de la limpieza del proceso selectivo. Entre las sospechas se señala que algunas de las preguntas de los exámenes eran “impropias” de un proceso de este tipo, por lo que llegan a asegurar que “o los aspirantes conocían las preguntas o no hubieran sabido las respuestas”.

Con todo estas mismas fuentes policiales consultadas por la Ser no quieren denunciar este posible amaño por miedo a represalias. No obstante esta situación no es definitiva, así señalan que tras la realización de las pruebas ahora el tribunal de la oposición debe emitir una resolución final para su aprobación definitiva.