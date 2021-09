Concerts 'Amb veu de dona', en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània

L’Octubre Centre de Cultura Contemporània inicia la nova temporada d’activitats amb una ferma aposta pel panorama musical valencià. El cicle 'Amb veu de dona' s’iniciarà el pròxim 17 de setembre i clourà el 17 de desembre amb el comiat de la icònica veu d’Eva Dénia, que tancarà així la seua carrera musical com a cantautora.

En total, el cicle comptarà amb la participació de sis cantautores valencianes, que actuaran a l’Octubre CCC entre els mesos de setembre a desembre. Els concerts s’iniciaran a les 20h, i el centre obrirà les portes a l’actuació a les 19:30h. Les entrades dels concerts seran gratuïtes, caldrà reservar-les prèviament a través de la pàgina web octubre.cat.

Les artistes

Gem és el nom artístic de Gema Vañó (Benigàmim, la Vall d’Albaida). La cantautora ha posat el focus en la mirada crítica i alhora positiva de la societat, que orbita al voltant de la tecnologia

en un temps on tot és passatger, sense deixar de banda la igualtat i la diversitat. Gem canta a l’amor, al desig, les emocions i als refugis a través de les seues cançons, que versen entre l’indie pop, el rock i el folk. L’artista de Benigànim compta amb dos treballs publicats 'Dent de Lleó' (autoedició, 2017) i 'Satèl·lits' (Primavera d’hivern, 2019). Hi actuarà el 17 de setembre.

Xiomara Abello (Castelló de la Plana, Plana Alta) és graduada en guitarra de jazz pel Conservatori Superior de Música de València, i ha estat formada en guitarra clàssica. Ha treballat com a guitarrista amb formacions de diferents estils que van des de la música tradicional cubana, la música brasilera, el teatre musical o la cançó d’autor.

Actualment, es troba presentant el seu primer treball com a cantautora 'Entre teles' (Ànima Records, 2019), un recull de temes originals que parlen de vivències, emocions, i vida. Abello compagina aquesta faceta de cantautora amb la de guitarrista del Cor de la Fera, formació que

lidera Xavi Sarrià. Hi actuarà el 15 d’octubre.

Nascuda a Oliva (La Safor), Clara Andrés fa una combinació de cançó d’autora contemporània i elements de pop i folk. Destaca pel seu minimalisme sonor, un estil ben ric en matisos que cerca la senzillesa. L’Octubre CCC l’ha acollit al seu escenari en diverses ocasions, compartint cartell amb artistes com Jabier Muguruza, Fameliars, Horacio Fumero o Marc Cunningham. A la discografia de l’artista d’Oliva trobem una maqueta 'Inici' (2005), tres treballs discogràfics en solitari Dies i dies (La Fournier, 2008), Huit (Chesapik, 2010) i Entrelínies (Mésdemil, 2014). A més l’any 2019, conjuntament amb el duet alcoià Júlia, publiquen 'L’eix radical' (Sotabosc, 2019). Hi actuarà el 22 d’octubre.

Des de Vinaròs (Baix Maestrat) arriba Esther, una nova proposta musical. L’artista, coneguda públicament a través del programa televisiu d’À Punt 'Cantant al cotxe,' ha publicat aquest estiu el

seu primer EP, 'Les teues ales' (Primavera d’Hivern, 2021). Amb la intimitat de la seua guitarra i la veu càlida com a protagonistes, Esther canta sobre una història d’amor que, amb la mateixa intensitat que va començar, ara ha acabat. Hi actuarà el 12 de novembre.

Laura Díaz (Monòver, Vinalopó Mitjà) compagina la música amb el disseny gràfic. Des dels dotze anys ha passat per diferents formacions, fins que va decidir apostar per una carrera musical en solitari. Actualment s’hi troba treballant en el que serà el seu primer àlbum. Actuarà el 26 de novembre.

Eva Dénia (Gandia, La Safor) és cantant, guitarrista i compositora formada en el jazz i amb una dilatada carrera musical. Al llarg de més de dues dècades ha dut a terme diferents projectes en l’àmbit de les músiques populars: el jazz, la bossa, la 'chanson', la Cançó i la música tradicional valenciana.

Des de l’Adéu Tristesa de 1999 fins a 'Els dies i les dones' de 2018, han passat vint anys de carrera musical i un llegat de deu treballs. La cantautora gandiana és una de les veus més carismàtiques i versàtils de la música valenciana. Eva ha escrit, ha traduït i ha musicat textos d’escriptores tan nostres com Maria Beneyto o Lola Andrés, entre d’altres. En l’àmbit de la cançó ha liderat l’espectacle ‘Sis veus per al poeta’, fruit d’un muntatge musicoteatral al voltant de l’obra de Vicent Andrés Estellés. Ha estat reconeguda amb diversos premis com el Premi Ovidi Montllor, en dues ocasions, el premi Celler del Certamen Terra i Cultura, el premi Joan Climent de poesia de 2015, o el Premi a la Difusió de la Cultura Valenciana, emmarcat als guardons que lliurà la Plaça del Llibre el 2020, entre altres.

Eva Dénia, que ha donat veu als textos de la nostra literatura i els ha fet lluir als escenaris més importants del nostre país, clourà la seua carrera com a cantautora, i ho farà a l’escenari de l’Octubre CCC el pròxim 17 de desembre. Sens dubte, una oportunitat única per gaudir i acomiadar a una de les figures més importants i consolidades del panorama musical valencià.