El Truenorayo Fest, en la Mutant

El Truenorayo Fest vuelve este fin de semana a con una propuesta enérgica, emergente y feminista, una combinación de los valores que lleva defendiendo desde su creación hace seis años. Siempre con la presencia de mujeres como “gran emblema”, el festival ha programado en 2020 tres jornadas de oferta multidisciplinar para los días 24, 25 y 26 de septiembre en la Mutant, que servirán para “demostrar el buen estado de la música alternativa nacional pese a la desprotección generalizada, agudizada en un contexto de pandemia como el actual”.

De ahí a que el lema ‘Cultura segura’ cobre fuerza en esta cita musical y se convierta en un mantra entre quienes la hacen posible y sus asistentes. “Queremos seguir potenciando la música como plataforma de difusión cultural y reivindicando el papel de la mujer como rol activo, no solo como artistas sino también como técnicas, profesionales de la producción y en la dirección del proyecto. Nos sumamos a la defensa de que la cultura es segura, por ello, hemos seguido trabajando con todo nuestro empeño en esta séptima edición, tanto por los artistas como por el público, ya que si esto no sigue rodando podríamos lamentarlo todas”, señalan Ada Diez y Lu Sanz, creadoras de esta cita cultural. Pocas horas después de ponerse las entradas a la venta, el certamen ya había colgado el cartel de Sold Out.

La primera jornada, 24 de septiembre, comenzará con el coloquio 'Colectivos minoritarios en los medios de masas: la inclusividad más allá de la escena independiente’, y continuará con la proyección del documental sobre la postdictadura chilena Desertorxs (2017). Con esta programación, el festival trata de contextualizar la cultura y el conocimiento en el entorno inmediato de las creadoras, y se compromete a crear espacios seguros para el debate y la disidencia a través de la cultura, que son parte de la esencia del proyecto desde sus inicios.

El viernes 25, Truenorayo Fest contará con los directos de Yawners, Chaqueta de Chándal, Margarita Quebrada, La La Love You y Chavales. Esta última banda es la elegida para sustituir a Lidia Damunt que, al residir en Suecia, ha visto cómo su viaje a España para se veía afectado por la emergencia sanitaria.

Las cinco actuaciones se irán sucediendo en la sala principal al tiempo que las dj’s Mujeres Bellas y Fuertes actuarán en el Patio 2. Por su parte, el sábado 26 el festival volverá a vivir otra frenética jornada de conciertos, en la que Hinds, Ginebras, Cor Blanc, Fizzy Soup y Pinpilinpussies se alternarán durante casi siete horas sobre el escenario de La Mutant. En esa ocasión, los habitantes del Patio 2 serán Chico&Chico Djs.

La vuelta del Truenorayo Fest tendrá como guinda la firma de Genie Espinosa, una diseñadora gráfica que lo dejó todo para dedicarse a tiempo completo a su profesión. Además, el compromiso del evento con la ilustración y la puesta en valor de la mujer como creadora se verá también reflejado al contar con la ilustradora valenciana Luna Pancomo autora del mural del festival.