Alfafar desmiente el bulo de Vito Quiles y Alvise Pérez sobre el lanzamiento al vertedero de ropa donada por la DANA

El Ayuntamiento de Alfafar ha desmentido el bulo propagado a través de redes sociales por el agitador ultra Vito Quiles y el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez sobre el supuesto lanzamiento al vertedero de camiones enteros de ropa donada por la gente para las víctimas de la DANA.

Vito Quiles ha difundido un vídeo junto en el que aparece un camión que vuelca en un vertedero decenas de bolsas de las que no se aprecia el contenido. En un momento dado, el agitador muestra una bolsa en la que afirma que hay ropa “en buen estado”, y crítica: “Si están haciendo esto con la ropa, imaginaos qué estarán haciendo con la comida”.

Por su parte, Alvise Pérez, subido sobre un camión lleno de cajas de las que tampoco se aprecia su contenido, asegura que es ropa donada que “llevan a un vertedero a quemarse, porque la logística de esta administración criminal es incapaz de generar capacidad para generar puntos de reparto”.

El Ayuntamiento de Alfafar se ha negado que se esté llevando a cabo esta destrucción de material donado y se lamenta la propagación de esta información falsa. Sí que explica que “no hacen falta más donaciones de ropa” y apunta que hace seis días sí se pedía ropa de abrigo y hace cuatro días calzado de todas las tallas y ropa interior tanto para hombres como para mujeres, peticiones que se realizaron también a través de las redes sociales. Sobre la logística de reparto explica que esta ropa fue distribuida en su momento primero desde un punto centralizado en IKEA Alfafar, y posteriormente en tres puntos en diversos barrios para aproximarlo a la ciudadanía.

Del mismo modo que el Ayuntamiento de Alfafar insiste en que en estos momentos ya no hace falta más donación de este tipo de material, también informa de que hay una cuenta municipal abierta desde el Ayuntamiento de Alfafar para recaudar donaciones económicas y dirigirlas a las personas damnificadas por la DANA. En la misma situación se encuentran municipios plenamente afectados como Utiel, Chiva o Paiporta, que desde hace cuatro días también piden que no se done más ropa y ofrecen cuentas para donaciones monetarias.

Por otra parte, entre las ayudas que se están repartiendo de forma solidaria los dos últimos días destacan las de raciones de comida caliente a mediodía, tanto para vecinos como para voluntarios, unas raciones que han llegado a las 3.000 diarias.