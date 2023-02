Barcala se resigna a prorrogar los presupuestos de Alicante y acusa a la oposición de politizarlos por las elecciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que cree que los presupuestos del Ayuntamiento continuarán prorrogados en 2023 y ha acusado a la oposición de mantener “posiciones inamovibles” y de condicionar la aprobación de las cuentas “a otras cuestiones”. “Se antepone el interés electoral de cara a las elecciones al interés de Alicante, que es por el que nosotros batallamos”, ha aseverado.

Así se ha expresado este miércoles el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación, al ser consultado por los periodistas por la situación del presupuesto municipal, después de que haya comenzado una nueva ronda de reuniones con la oposición para dar luz verde a las cuentas.

Sin embargo, Barcala ha lamentado que “si las posiciones no se han movido en absoluto, y parecen absolutamente inamovibles, es materialmente imposible llegar a un punto de encuentro”. Por ello, ha previsto que continuarán con las cuentas prorrogadas.

En caso de no alcanzar un acuerdo con la oposición, Barcala ha avanzado que no convocarán la Comisión de Hacienda --donde se debaten las cuentas-- y darán por prorrogados los presupuestos. “Después de las elecciones, en quien recaiga la responsabilidad de gobernar tendrá un presupuesto para plantearlo y aprobarlo o para modificarlo”, ha indicado.

El alcalde ha reiterado que el equipo de gobierno está dispuesto a aprobar todas las enmiendas válidas del PSOE y “gran parte” de las de Compromís, que considera que eran “las más razonables”. “Estamos dando todas las opciones. Hemos estado dispuestos y hemos prolongado la negociación precisamente por intentar ese acuerdo”, ha expresado.

Consultado por si cree que hay interés electoral en las reuniones con los grupos que ha iniciado el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, que también es el alcaldable de Cs, Barcala ha resaltado que se trata de un ofrecimiento “que han hecho absolutamente todos los concejales”. “Todos están poniendo todo de su parte para intentar llegar a un acuerdo. La unidad de acción sigue siendo la misma, intentar convencer a la oposición, pero las posturas están absolutamente cerradas”, ha defendido.

Barcala ha considerado que las condiciones de la oposición son “totalmente legítimas”, también el hecho de que aseguren que, de no llevarse a cabo, ni siquiera hablarán presupuestos. No obstante, ha subrayado que no va a elaborar un presupuesto de cero, cuando ha creado uno en el que cree, que considera que es “el que necesita la ciudad de Alicante”. “Que me hubieran elaborado un presupuesto alternativo, cosa que no se ha hecho. Que lo hubieran hecho bien para poder al menos debatirlo”, ha sostenido.

Entre estas condiciones, el PSPV-PSOE y Unides Podem (UP) han reclamado retirar la Ordenanza de Convivencia -que contempla sanciones por ejercer la prostitución o la mendicidad en el espacio público-, mientras que Compromís ha pedido o bien el cese de la concejala de Acción Social y Educación, Julia Llopis, o elaborar unos nuevos presupuestos con más inversiones.

“Es muy triste ver el trabajo con el que se presenta la oposición y que la mayor parte de ese trabajo sea absolutamente inútil porque está mal hecho, no se ha hecho conforme a lo que establece la ley. No es serio, es hacer trabajo a lo bobo por buscar titulares”, ha afeado.

“Eligen elecciones por delante de Alicante”

En la misma línea, ha recalcado que “lo importante son los presupuestos” y ha criticado que la oposición “habla de otras cosas”. “Todas las enmiendas que válidamente se han planteado, le he dicho al PSOE que se las apruebo. ¿Ahora de qué hablamos? Lo que no quieren es aprobar un presupuesto bajo ningún concepto”, ha aseverado.

“Se han puesto todos de acuerdo, Vox junto con la izquierda, que es lo más curioso, por el denominador común que son las elecciones. Ellos eligen elecciones por delante de Alicante. Yo elijo Alicante por delante de las elecciones”, ha afirmado.

Cuestionado por si se realizarán modificaciones de crédito si se prorrogan las cuentas, Barcala ha señalado que “hay otras alternativas” y dependerá de la “urgencia”. Igualmente, ha advertido que si no se aprueban los presupuestos, se “ponen en riesgo” las inversiones que dependen de fondos europeos, los fondos IDAE e inversiones ordinarias del consistorio.