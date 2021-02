El líder del sindicato médico CESM en Alicante se vacunó antes de que Sanidad le confirmara si podía recuperar su plaza

El ya exsecretario general de Comisiones Obreras del País Valèncià (CCOO PV), Arturo León, dimitió este miércoles oficialmente tras saltar a la luz que se vacunó el pasado 15 de enero en el Hospital General de Alicante, 21 días antes de reincorporarse a su plaza de técnico de riesgos laborales como apoyo frente a la pandemia.

En circunstancias similares se produjo la vacunación del secretario provincial de Alicante y vicesecretario general del Sindicato Médico (CESM), Víctor Pedrera, quien se vacunó el pasado 9 de enero en el centro de salud de San Blas, adscrito al departamento de salud de Sant Joan, pese a que fue el 18 de enero cuando se le autorizó a reincorporse a su plaza de médico de cabecera en el mencionado ambulatorio.

Pedrera asegura que, ante el empeoramiento de la pandemia en la Comunidad Valenciana, pidió a la conselleria la incorporación de “todos” los liberados del CESM el 7 de enero “formalmente y por escrito”.

Añade que fue ese mismo día, el 7 de enero, cuando retomó su trabajo de forma voluntaria, pese a que la respuesta de la conselleria llegó “tiempo después”. “He estado pasando consulta desde el 7 de enero”, afirma, y precisa que lo hizo como médico de familia una vez por semana en su centro de salud, el de San Blas de Alicante.

Como médico voluntario, y sin que se hubiera producido su incorporación de forma oficial hasta el 18 de enero, se vacunó en el centro de salud de San Blas de Alicante el día 9 tras recibir, asegura, un Whatsapp de gerencia indicándole que iban a administrarle, junto con otros compañeros, la primera dosis.

“Si ha ocurrido algún defecto es responsabilidad de la dirección, no mía”, ha respondido a elDiario.es. “Porque el ofrecimiento de incorporarme fue antes de que me vacunaran, no después”, insiste.

La Comunitat Valenciana cuenta con 402 liberados sindicales en el ámbito sanitario de las diferentes organizaciones, de los que 35 han solicitado la reincorporación de forma parcial a su plaza, 30 de ellos en el mes de enero, en el peor momento de la pandemia, coincidiendo también con el periodo de vacunación, que arrancó el 27 de diciembre.