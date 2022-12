El Ayuntamiento mejora las condiciones urbanísticas para que el Valencia CF finalice el nuevo estadio

El Ayuntamiento ha respondido de forma contundente a las críticas vertidas por la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon, durante la junta de accionistas celebrada este lunes en la que acusó a la coporación municipal de retrasar el nuevo convenio urbanístico y por lo tanto el reinicio de las obras del nuevo estadio hasta después de las elecciones, e incluso dijo que en parte había perdido la confianza en la administración. Y todo ello teniendo prevista una reunión 24 horas después con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

El encuentro, al que además de Hoon asistió el hijo de Peter Lim, Kiat Lim, se produjo a las 13.00 horas, pero poco antes, la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gomez, reveló las condiciones urbanísticas del nuevo convenio remitidas al club el pasado 16 de noviembre, es decir, los requisitos que debe cumplir para poder comercializar el suelo terciario de Mestalla y de la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas.

Gómez explicó que ese documento es producto de diversas reuniones técnicas mantenidas con miembros del club y lamentó que desde entonces no habían obtenido respuestas concretas, más allá de una carta recibida el 2 de dicembre en la que la entidad deportiva solicitaba mayor concreción en aspectos como el aforo del nuevo estadio o el coste del polideportivo de Benicalap, cuestiones a bordar en un siguiente paso.

El silencio del club sobre este documento, incluso las acusaciones por la supuesta falta de colaboración del Ayuntamiento, no dejan de ser sorprendentes teniendo en cuenta que las condiciones del nuevo convenio mejoran las que tenía el Valencia CF en la Actuación Territorial Estratégica (ATE). En concreto, en la parcela del viejo Mestalla se prevé sacar del subsuelo a una zona por determinar los 35.000 metros cuadrados de terciario, con el consiguiente aumento de rentabilidad para el club, mientras la ciudad ganará más zona verde en ese espacio que iba a estar ocupado por los accesos a la zona comercial.

Tal y como explicó Gómez y refrendó posteriormente Ribó, las fichas urbanísticas remitidas al Valencia CF fijan como primer requisito que la comercialización del terreno terciario del estadio de Corts Valencianes está condicionada a garantizar el polideportivo de Benicalap. Es decir, el club debe ingresar al Consistorio el coste actual de la licitación del proyecto (en torno a 9 millones de euros) para poder vender los 41.700 metros cuadrados de suelo terciario junto al nuevo estadio. Así, será la corporación municipal la que lo construya, una vez reciba el dinero.

Asimismo, se señala la obligación del promotor de reconstruir la antigua chimenea industrial protegida en la zona, y puesta en valor de los restos arqueológicos hallados en el ámbito. Tal como subrayó Sandra Gómez, “estas condiciones no afectan en absoluto a la parcela calificada como GSP-1, es decir, la destinada a albergar el Nuevo Estadio”, lo que refleja la “buena voluntad del Ayuntamiento de alcanzar una solución buena para la ciudad y para el club”.

En cuanto a las condiciones de gestión para la zona A (Antiguo Mestalla), el desarrollo del PAI de Mestalla se supedita a que se solicite y se otorgue la licencia de edificación de obras para la conclusión de la construcción del nuevo estadio y que se acredite por el promotor el efectivo inicio de tales obras.

Además, una vez aprobado dicho PAI y presentado por el urbanizador el Proyecto de Reparcelación, será también requisito necesario para la aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad de dicho Proyecto de Reparcelación (lo que permite empezar a vender las viviendas) “que las obras de construcción del nuevo estadio hayan finalizado y éste se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento, así como que se hayan ejecutado y recibido por el Ayuntamiento las obras de urbanización del entorno del Nuevo Estadio y se hayan ejecutado las medidas correctoras indicadas en el Estudio de Movilidad para la zona B ”Corts Valencianes“.

Gómez reiteró la “buena voluntad del Ayuntamiento”, pero dijo que, si el Valencia CF no da respuesta al documento remitido el pasado noviembre, no se puede continuar con el trabajo conjunto. Esta es la parte más compleja; el resto quedará definido según las premisas que preveía la Actuación Territorial Estratégica en cuanto a aforo, dotaciones y aparcamiento; aunque Gómez ha alertado de que, dado que ésta caduca el próximo mes de agosto, si se llega a ese momento sin acuerdo el Ayuntamiento no podría condicionar el cumplimiento de las obligaciones del Valencia CF. “Pero eso no va a pasar”, garantizó la concejala, dado que la aprobación de las fichas técnicas del PAI es, lógicamente, “prerrogativa y responsabilidad propia del Ayuntamiento” y se iniciará en enero con acuerdo del Valencia CF o sin él.

En cuanto al ingreso de la cuantía del polideportivo Benicalap, que se exige, Gómez recordó que el proyecto ya está hecho “y con unas condiciones bastante rebajadas sobre los compromisos del club en 2015”, pero dijo que no se puede establecer una cifra concreta, dado que dependerá del momento en que se lleve a cabo y lo que valga entonces (que puede ser más o menos que la cifra inicial, como en toda ejecución de un proyecto).

Ribó afirma que pelota está en el tejado del Valencia CF

El alcalde, Joan Ribó, aseguró que “no hay ninguna voluntad de retrasar la construcción del Nuevo Mestalla”; ahora bien, “queremos tener seguridad jurídica”. El alcalde pidió formalmente una respuesta al documento municipal durante el encuentro que mantuvieron con Wee Kiat Lim, miembro del Consejo de Administración del Valencia CF; la presidenta de la entidad, Layhoon Chan, y el director corporativo, Javier Solís.

El alcalde dejó claro que “este estadio a medio construir no nos gusta, no es una buena imagen de la ciudad y cuanto antes pueda desaparecer, mejor”. Sin embargo, insistió en que debe hacerse “en condiciones, con seguridad jurídica y cumpliendo los requisitos” y añadió que “la pelota está en su tejado y se han comprometido a responder en breve”, remarcó el máximo responsable municipal.

Según el alcalde, este tiene que ser el primer paso y, a partir de ahí, desde el diálogo entre las dos partes, se tendrán que concretar después aspectos más específicos, como, por ejemplo el aforo del nuevo estadio o detalles del polideportivo.

El Valencia CF pide mayor concreción

Tras la reunión con Ribó, el portavoz del Valencia CF, Javier Solís , comentí que tienen “un objetivo común para la ciudad, para los aficionados, para todo aquel que esté interesado en este estadio, en ir hacia delante”.

Según explicó, “lo que se concretado es que sobre la base sobre el documento por whatsapp que recibimos, concretarlo”. Es un documento que, a su juicio, “carece de concreción, habla de que todo esto se realizará en un convenio etcétera, es ir un paso más allá y concretar”.

Además aseguró que no están lejos a nivel urbanístico: “Hay detalles que concretar, pero hemos acordado con el alcalde trabajar con ese documento y pongámosle concreción al mismo. Lo tenemos trabajado y no se irá una o dos semanas en mandar los comentarios. Estamos deseosos de poder entrar en ese debate para pulir los detalles. Pongamos negro sobre blanco todas las condiciones y entonces podremos dar pasos. Si no entiendo desde cierto punto el aficionado y la ciudadanía parece que estemos hablando distintos idiomas y no. Y desde luego haremos el pabellón, se comprometió la presidenta, lo reiteramos ahora mismo, se hará un pabellón deportivo para los vecinos de Benicalap como reiteró la presidenta”.