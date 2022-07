Protestas en las primeras talas de árboles para ampliar el bypass

Ya han empezado las talas de árboles para ejecutar la ampliación el bypass, y con ellas también las protestas que piden la paralización de este proyecto. Se trata del primer tramo de la A7 y la plataforma No+bypass denuncia que el Ministerio pretende duplicar la autovía “incumpliendo todas las directrices europeas sobre emisiones y las mismas leyes que ha aprobado para conseguir la neutralidad climática”.

La plataforma No+bypass ha acudido a una de las zonas de desbroce “para constatar el desastre producido por la tala de árboles y denunciar, una vez más, una obra que se tendría que haber desechado definitivamente hace años”. Advierten también que con estas primeras talas algunos propietarios de casas y parcelas han constatado que las máquinas han accedido a espacios que no están dentro del trazado, por lo que están estudiando denunciar al Ministerio.

Según los conservacionistas la duplicación del by pass afecta de lleno a un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que desaparecería bajo el asfalto, y también al poblado ibérico del Tos Pelat, “poblado ibérico edetano que por sus características es el único poblado en la provincia de València que se podría denominar ciudad y que también se vería afectado por la duplicación”. Por eso No+bypass ha comunicado los hechos a la Dirección General de Patrimonio para que intervenga y defienda estos dos bienes culturales ante el Ministerio.

Antonio Domingo, miembro de la plataforma, y presente en la acción de denuncia, ha destacado que “el Ministerio escucha a las grandes constructoras, que necesitan 'más obras' para seguir funcionando, y no reflexiona sobre la barbaridad que supondría esta duplicación, que no se tendría que realizar, ya que con la cuarta parte del presupuesto se podrían mejorar los accesos del bypass actual y aumentar la capacidad y seguridad con medidas baratas, y dedicar el resto del presupuesto a mejorar las infraestructuras ferroviarias, especialmente de mercancías, para comenzar a situarnos a nivel europeo, donde el 18% de las mercancías van en tren, mientras que nosotros no llegamos al 4%”.

“Una herida al territorio y a las familias afectadas”

No+bypass ha explicado a la ministra que esta obra “es completamente prescindible si se llevan a cabo medidas para que el tráfico sea más seguro y más fluido en la autovía actual”. Aseguran que “la excusa” del Ministerio para hacer esta macroobra es la mejora de la seguridad. “Y por eso la propuesta de No+bypass va en ese sentido: limitar la velocidad a 100 km/h; que los camiones no puedan adelantar en determinados tramos, es decir, que conduzcan en modo túnel; que las mercancías voluminosas solo puedan ser transportadas a determinadas horas, etc. Todas estas medidas, junto con la mejora de los accesos actuales, mejorarían la capacidad y la seguridad del by pass, pero la irresponsabilidad del Ministerio hace que prefiera tirar a la basura 1.000 millones de euros, que costaría la obra, y devastar una franja de 150 metros de ancho en los 23 kilómetros que se quieren duplicar”.

Por otro lado señalan que “el Ministerio no quiere aceptar que se ha equivocado en las previsiones que hacía sobre el aumento de vehículos circulando por el by pass, que se constató hace años, porque el aumento del 1% anual de vehículos no se ha producido (en 2018 solo circulaban 85.000, cuando la saturación se cifra en 125.000). Todo esto hace aún más cuestionable esta macroobra. Pero el Ministerio escucha más a las grandes constructoras que los argumentos fundamentados y de sentido común que plantea No+bypass”.