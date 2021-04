Un concejal de Vox equipara el Día de la Mujer con el Día de la Croqueta

“Si hay un día de la croqueta, me parece muy bien que haya un Día de la Mujer”. Así se despachaba el concejal de Vox en Rocafort, Sergio Herrero, durante el turno de ruegos y preguntas del pleno municipal del pasado martes.

El concejal socialista, Rafael Ferrando, cuestionó a Sergio Herrero, edil de Educación y Servicios Sociales en el tripartito junto con el PP y Ciudadanos, su opinión sobre la Setmana de la Dona a lo que respondió que ni él ni su partido “tienen ningún problema con que se conmemore el Día de la Mujer con una semana de actos”.

Sin embargo, fueron sus frases finales las que han despertado un aluvión de criticas al afirmar que “si hay un Día de la Croqueta, a mí me parece muy bien que haya un Día de la Mujer, y que se exalte el papel de la mujer en la sociedad”, dijo el concejal añadiendo que “recuerdo la campaña del año pasado de la señora Marco en el que se exaltaba la labor de la mujer en facetas olvidadas como el papel de cuidadora”.

Tras esto, admitió que tiene un “problema”, porque “creo que en absoluto obedece a los fines que se merece, es con el feminismo. Con eso no estoy de acuerdo y desgraciadamente se convierte muchas veces la Semana de la Dona en la exaltación del feminismo, y con el feminismo no tengo afinidad ideológica” pero, continuó declarando, “con la Setmana de la Dona no tengo problema”.

Asimismo, la responsable del área de Igualdad de Rocafort durante su intervención resaltó que desde que ocupa su cargo como concejala siempre “he tenido el apoyo de todos mis compañeros de gobierno, tanto de PP como de Vox” y además “he podido trabajar y trabajo con absoluta libertad y están encantados con mi labor tanto del 8M como del 25N”.